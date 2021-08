Tal parece que el lunes Rashel volverá a brillar en un matutino, pero está vez de la mano de la competencia de Telemundo, ya que estará siendo presentadora de Despierta América. La noticia dejó un grato sabor de boca a sus seguidores, quienes no han dudado en enviarle mensajes de cariño y de apoyo en esta nueva etapa; sin duda, su regreso fue uno de los más esperados por la audiencia. Archivado como: Rashel Díaz Despierta América

Rashel Díaz se mantuvo fuera de los reflectores por un año, no tenía proyectos en televisoras y mucho menos estaba en algún proyecto personal, por lo que los televidentes habían perdido la esperanza de volverla a ver en algún matutino. Sin embargo, parece que esas dudas se disiparon, cuando la mujer compartió a través de Instagram una impactante noticia.

Rashel Díaz Despierta América: “Su deseo se cumplió”

La conductora señaló a sus seguidores, que por fin estaría de vuelta en la televisión después de un año fuera de cámara. Al igual, agradeció a las personas que siempre le enviaban mensajes, señalando que constantemente le habían escrito para preguntarle si volvería en un futuro cercano y que la extrañaban en televisión. Pero la espera acabó y ella está de regreso.

“Gracias a cada uno de ustedes que constantemente me escriben que desean verme de nuevo en la tv, pues su deseo se cumplió.”, escribió la conductora, dejando saber a sus seguidores as buenas nuevas noticias que por fin podía publicar, además de señalar que no sería posible sin el apoyo del público, que siempre había estado al pendiente de su carrera. Archivado como: Rashel Díaz Despierta América