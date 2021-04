“Les tenemos una gran noticia! Pensé mucho en cuando sería el momento indicado para contarles y sí, hoy es el día, así que me armé de valor y les grabé un video para contarles todo”, dijo Rashel Díaz, quien invitó a sus fans a que checaran sus historias para ver el enlace de su video.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores, la ex conductora del programa Un Nuevo Día compartió una bella imagen en la que aparece junto a su esposo , Carlos García, quien es varios años menor que ella.

¡Tremenda sorpresa! En las primeras horas de hoy, la cubana Rashel Díaz, quien está a unos meses de cumplir 48 años de edad, anunció que está embarazada y las felicitaciones de sus seguidores no se hicieron esperar en sus redes sociales .

“La verdad es una noticia que nos tomó por sorpresa, no nos lo esperábamos para nada, pero Juan, Rosita, Daniela y nuestros padres se van a enterar cuando vean este video: nuestra familia va a crecer”, expresó una muy emocionada Rashel (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Yo digo que es un milagro de Dios, obviamente, nunca lo buscamos y ustedes saben que no es algo que estábamos haciendo, pero pasó”, dijo Carlos, y en ese momento, Rashel le respondió que “se recibe con los brazos abiertos”. Aún habría más sorpresas.

De vez en cuando, Carlos García tomaba la palabra en este video, y justo en el momento en que la conductora cubana adelantó que “la familia va a crecer”, aseguró que no están hablando de un perro. Juan, Rosita y Daniela no podían creer lo que acababan de escuchar.

Carlos García le dijo a Rashel que él ya no quería más bebés

Con una gran carcajada, Rashel Díaz dijo que, más que hijos, ellos ya están para nietos: “Les voy a confesar algo, si ustedes veían la cara de mi esposo, él tan feliz, eso porque no es cierto, porque si hay alguien que me dijo desde el día uno ‘yo no quiero más bebés’, fuiste tú”.

Ante este comentario, Carlos García comentó que esto es algo que pudo haber pasado, como si se tratara de un milagro: “Señores, pónganse a pensar, yo con 47 años con un bebé ahora, ya voy con los de Juan, Rosy y Daniela. Nosotros estamos disfrutando la vida, pero queríamos hacerles esta broma porque nos encanta, sobre todo a mi esposo”, finalizó la ex conductora de Un Nuevo Día.