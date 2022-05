“En el poco tiempo que tengo, he hecho una amistad increíble con todos y los aprecio mucho, pero me voy a dejar llevar por la amistad que tengo de hace años que le soy leal a eso y a la persona que escojo salvar es”, fueron las palabras de Nieves cuando salvó a Juan Vidal de ser nominado. Archivado como: Rafael Nieves salva nominado

“Toni, que se active”

Inmediatamente los internautas mostraron su opinión al respecto en los comentarios: “Ay no todavía no me nace votar por ninguno. Todos hasta ahora me caen bien”, “Toni, que se active. Que se ponga a bailar o levantar pesas, pero que haga algo”, fueron algunos comentarios.

“Yo digo que saquen a Osvaldo, Nacho al menos aporta show al programa, sin él estuviera bien aburrido y nadie tuviera de qué andar comentando en estos momentos, Osvaldo me cae bien, pero ya está viejo y no es que aporte mucho al programa, no hace los retos y no deja dormir a sus compañeros con sus ronquidos”, dijo un usuario. Archivado como: Rafael Nieves salva nominado