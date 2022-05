Mientras los concursantes de la nueva temporada de la casa de los famosos se encontraban teniendo un momento de platicas, y todos estaban en el comedor, la famosa mujer escandalo no dudo a la hora de confesar algo de su pasado. Niurka Marcos sabe perfectamente la forma de crear polémica.

El famoso programa de Telemundo arrancó el pasado 10 de mayo con todo y drama. Mientras los participantes se encontraban teniendo un momento de conversación, la cubana dijo un fuerte comentario sobre otro concursante. Ya se sabe que La mujer escandalo no tiene pudor a la hora de revelar su pasado.

Mientras los famosos se encontraban en la cena de bienvenida del reality, Niurka Marcos ha hecho tremenda confesión sobre uno de sus compañeros. Se sabe muy bien que la cubana no tiene pelos en la lengua, en otras ocasiones ha confesado cosas peores, pero ahora un concursante estuvo involucrado.

“Yo me lo comí a él hace unos cuentos años”, confesó la vedette mientras señalaba al puertorriqueño y provocó la risa entre las demás celebridades. “Hay que revivir eso”, dijo el actor Ríos ante lo dicho por la mamá de Emilio Osorio en la transmisión de la Casa de los famosos. Niurka agregó: “Es tremendo”. VER LA TRANSMISIÓN DEL REALITY

Quieren que la vedette sea la ganadora

La página de farándula Escandalo, compartió el fragmento de cuando Niurka hizo la confesión en La casa de los famosos. La caja de comentarios se llenó rápidamente por la confesión dicha por la cubana, algunos usuarios han proclamado su apoyo incondicional a la cubana.

“No pensé que me iba a gustar verla ahí, pero me encanta.” “Niurka da un toque especial a esa casa.” “Pues lo bueno que ella sólita lo dijo y no él como buen caballero.” “Ojalá Niurka sea la ganadora, tiene todo para hacerlo.” “Tremenda esa Niurka, solo llegó para animar a los famosos esos.”