El actor Rafael Amaya da inesperada noticia

Anuncia la octava temporada del Señor de los Cielos

“Estoy muy emocionado de regresar de la muerte”

Rafael Amaya octava temporada Señor de los Cielos. Luego de haber estado alejado de los medios de comunicación por un largo tiempo, el actor Rafael Amaya reaparece para dar un anuncio importante. El mismo artista ha anunciado que esta contento de regresar de la ‘muerte’, y los mismos seguidores se mostraron emocionados por el anuncio.

Cabe recordar que hace unos meses el actor del Señor de los Cielos de Telemundo se encontraba en rehabilitación debido a sus problemas de adicción. Por lo que decidió alejarse de los medios de comunicación, por tal motivo no se supo nada de él en varios meses, ahora Amaya luce totalmente cambiado.

Rafael Amaya confirma octava temporada del Señor de los Cielos

Anteriormente en una entrevista de Hoy Día, con un semblante distinto al que tenía durante su paso encarnando a Aurelio Casillas, dijo si culpaba a su personaje de todo lo que le sucedió: “No, no fue el personaje, fui yo, la decisión fue mía, no era Aurelio, o sea nos entrenan para dejar el personaje en el clóset, en donde sea, quitarte los zapatos o cuando te bañas y ya está…”, continuó.

“Sí me dejé llevar por muchas cosas como la banalidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse, el éxito… ahorita es cuando tengo más éxito, porque tengo salud, tengo familia, tengo mi compromisos de trabajo… antes era no tener compromiso con la vida, no importarme, no me importaba nada porque se me venían encima muchas cosas, no hay un manual para ser famoso porque el ego y la confianza son los peores enemigos del talento”, agregó.