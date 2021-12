El guapo actor reveló que a pesar de que puede haber cuestiones que lleguen a sacar lo peor de nosotros, es decisión de nosotros salir de donde se está: “Siempre hay demonios y ángeles, pero tú decides. Y del pasado, ya pasó. No tengo poder sobre eso. Del futuro, no tengo poder sobre eso, solo del presente”.

AGRADECE A DIOS POR LA OPORTUNIDAD QUE LE DIO

Tras dar estas declaraciones, Rafael Amaya admitió que él ya no quería saber más de sus ‘demonios’ y que al día de hoy ya podía hacer y realizar cosas que antes no se creía capaz: “Antes no me podía divertir sin alcohol [y otros excesos] sin la fiesta. Hay gente que incluso he vuelto a ver y sin beber alcohol ya no tenemos nada de qué hablar”.

Rafael también le agradeció a Dios por darle una nueva oportunidad de poder observar realmente con qué personas se estaba juntando, que si bien no eran malas como tal, a él sí le habían hecho cambiar su perspectiva: “Digo: Gracias, gracias, Dios por darme esta oportunidad de volver a ver esta persona y darme cuenta”.