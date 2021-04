Para esto, el IRS dijo de manera textual: “Si no surge algún asunto, el IRS espera comenzar a procesar estos pagos a los veteranos a fines de esta semana. Dado que la mayoría de ellos serán desembolsados electrónicamente, serán recibidos en la fecha de pago oficial el 14 de abril”.

Sobre los pagos de esta semana, las autoridades dijeron que ya se programaron algunos como el que se dará a los veteranos que aún no han sido enviados y el IRS dijo que sigue en análisis la información del Departamento de Asuntos de los Veteranos.

Si no te ha llegado tu tercer cheque de $1,400 por la pandemia , verifica a quiénes les llegará a través del IRS el estímulo económico, de acuerdo al portal de noticias de Univisión , que especifica quiénes serán elegibles a partir de esta semana.

Este grupo está conformado principalmente por beneficiarios que no suministraron su información bancaria para que el IRS les emitiera un depósito directo. Se trata de cerca de 5 millones de personas a los que enviaron tarjetas o cheque por correo tradicional. Archivado como: Tercer cheque 1400

¿QUÉ MÁS LLEGARÁ?

La distribución no se detiene y el IRS ha informado que para el 21 de abril comenzaría a llegar el dinero por medio de depósito directo a ciudadanos estadounidenses que no viven en el país, reciben fondos de Seguro Social y que no declaran impuestos.

Continuando con el calendario previsto, para el 23 de abril, la agencia enviará cheques en papel por medio del Servicio Postal a aquellos beneficiarios de la Administración del Seguro Social que reciben su pago mensualmente. Archivado como: Tercer cheque 1400