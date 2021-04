Critican pago único para indocumentados

“Mi familia ha estado aquí desde la década de 1620 y yo recibo $3,200. Un país de broma absoluta. No puedo esperar a que Estados Unidos se convierta en una dictadura para no tener que aguantar más esto”, escribió un usuario furioso en Twitter, de acuerdo con el reporte de The Sun, que no mencionó los nombres de las personas.

Al referirse al tema, otro usuario escribió: “Lo siento, esto está mal. Mis padres trabajaron turnos de 16 horas como enfermeros en el momento álgido de la pandemia, a menudo hasta el punto de casi colapsar. Han enterrado a amigos y colegas que trabajaron igual de duro. Esos 2,000 millones de dólares deberían destinarse a ellos o a las tiendas que tuvieron que cerrar”.