Tras la invasión rusa informa que sucedió con la primera dama

La esposa de Volodímir Zelenski es su gran apoyo en esta guerra

“Mi familia es objetivo ruso”

Primera dama Olena Zelenska. Uno de los hombres que ha sido tendencia en las redes sociales es el mismo presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien en plena invasión rusa en su país se ha negado a abandonar a su nación. En los últimos días, se le ha visto con el uniforme militar puesto comandando las fuerzas que defienden a Ucrania de Rusia.

En esta guerra el mandatario ucraniano ha salido a dar la cara por su país y está dispuesto a defenderla a toda costa, a pesar de que las fuerzas armadas de Rusia han atacado con todo su arsenal. Noches iluminadas con fuertes explosiones y detonaciones no han hecho que Zelenski retroceda.

¿Qué ocurrió con la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska?

Sin embargo, el presidente de Ucrania, no solo ha sido respaldado por toda la nación en esta guerra, sino que su gran motor e inspiración ha sido su esposa, la primera dama, Olena Zelenska. Su esposa ha estado a su lado en los momentos más difíciles que ha pasado como el mandatario del país, según Infobae.

“¿Quién es Volodímir Zelenski? Actor cómico ahora a presidente de Ucrania. El máximo mandatario ucraniano se dio a conocer en su país por la serie ‘Servant of the people’, la cual se emitía en #Netflix hace unos años y en la que el propio Zelenski interpretaba a un profesor de historia que se convertía posteriormente en presidente”, dice el post de Chisme No Like.