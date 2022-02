Ucranianos reconocen que no tienen experiencia con armas

“Todo está en juego, no soy soldado, no tengo mucha experiencia con el arma. Cuando luchas por tu vida, aprendes muy rápido. La realidad es que Ucrania no tiene otra opción. Rusia quiere destruirnos y no permitiremos que eso suceda. Nací en la Ucrania independiente y moriré en la Ucrania independiente”, expresó uno de los muchos ucranianos que decidieron arriesgar sus vidas y enfrentar al ejército ruso.

Por otra parte, tropas ucranianas destruyeron un convoy de fuerzas especiales rusas compuesto por combatientes chechenos. Un general que dirigía las tropas murió en la batalla, en las afueras de Kiev, ya que la lentitud de la invasión ha dejado furioso a Vladimir Putin (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).