Hay un mito urbano sobre un restaurante en el barrio chino de Nueva York en el que uno de los meseros persigue a los clientes tacaños que no siguen las reglas básicas para dejar propina por la calle, maldiciéndolos en cantonés. Todos los restaurantes, quizá, deberían adoptar esta práctica. No hay nada más grosero que dar propina de menos, especialmente cuando los empleados dependen de cada dólar que dejes para llegar a fin de mes. “Las propinas no son opcionales. Son como se paga a los meseros en América,” explica Chelsea Welch, una mesera ahora famosa de Applebee. ¿No dejas propina?

Entonces ellos no podrán hacer las compras, ni pagar la renta, ni nada. Si los Estados Unidos tuviesen un sistema como el de Europa, en el que los meseros reciben un salario base que constituye un sueldo para vivir, la gratificación sería simplemente una linda sorpresa. Nuestras prácticas respecto a la propina en Estados Unidos pueden estar pasadas de moda y ser confusas y abstractas, pero hasta que mejoremos nuestro sistema, elevemos el salario mínimo por mucho o les paguemos a los meseros un salario base adecuado, las personas que nos sirven necesitan ser tratadas mejor. Aquí hay algunas reglas básicas para dejar propina que debes conocer.