¿Cuándo debo reservar un viaje?

El tiempo puede jugar un papel muy importante en cuanto a cuánto te costará tu próximo viaje (no sólo cuándo viajar sino también cuándo reservar el viaje). El experto en finanzas, Clark Howard, dice que desde que volvió a viajar en el 2021, los aviones han ido de estar casi vacíos a llenos, y las aerolíneas han aumento costos de acuerdo a ello. Pero, dice, ahora el péndulo está comenzando a irse del otro lado. “Las aerolíneas están pasando momentos difíciles; los hoteles están pasando momentos difíciles en muchos lugares”, dice Clark. “Debido a la variante Delta, las personas están cancelando viajes y no están reservando viajes conforme los meses avanzan”. Esta tendencia podría ser algo que ciertos viajeros pueden aprovechar.

Clark dice que debes buscar reservar un viaje ahora para aprovechar todos los descuentos en viajes, pero hay una gran condición cuando se trata de ello. Debido a la crisis salubre global, quizá tengas algunas reflexiones sobre viajar, y eso está bien. Del otro lado, “si algunas veces no estás tan dudoso de ir, hay una gran oportunidad para ti”, dice Clark.

¿Viajes de negocios este otoño? No tanto

“Este año, cuando veamos que los viajes que dependen en negocio, eso no está sucediendo”, expresa Clark. “Los hoteles enormes y centros de convención hoteles de verdad están en problemas porque esos viajeros de negocios no regresan”. Aunque los viajes de negocios mostraron signos de recuperación a principios del año, Clark dice que la variante Delta ha cerrado bastante la puerta a cualquier rebote significativo en los próximos meses. “Los viajes de negocios no estarán presentes este otoño”, expresa.