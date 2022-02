Si eres lo suficientemente afortunada para darte un gusto con un tratamiento de belleza de vez en cuando (o si eres realmente, realmente afortunada, todo el tiempo), entonces conoces las reglas básicas de etiqueta del salón de belleza. Las cosas estándar como no llegar tarde, no cancelar en el último minuto y no gritar cuando hables por celular… ya sabes, los códigos generales de la conducta en el salón.

Pero hay una cosa sobre las visitas al salón de belleza que todavía confunde a los clientes—nosotras incluidas. ¿Cuánta propina dar? ¿Cuál es la cantidad adecuada? ¿A quién se supone debes dársela? ¿Y cuál es la etiqueta adecuada cuando se trata de dar el dinero? Como Today informa, de acuerdo con Elie Camoro, una gran estilista en Frederic Fekka en la Ciudad de New York, dar propina a tu estilista es importante, y no solo por el dinero:

La propina brinda beneficios

“Quieres obtener el mejor cuidado personal, y construir una buena relación. No quieres caer en la categoría de ‘otra del salón’ a gran escala, en donde cualquier servicio es sólo por medio de cita. Quieres ser una esas clientas que pueden llamar en un momento de capricho ya que te irás de viaje y pides si pueden recibirte”, ella explica.

Y para construir ese tipo de conexión cercana en tu salón y con tu estilista, necesitas mostrar tu aprecio, dedicación y respeto. Y saber cuánta propina dar es una gran forma de expresar esos sentimientos. Aunque parece que es obvio hacer porcentajes de propinas como parte de tu rutina regular del salón, hay mucho todavía a considerar cuando se trata de logística de esas propinas. Así que regresemos a lo básico en “cuánta propina” cuando se trata de los servicios del salón.