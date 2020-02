El periodista Mario Guevara explicó en que consiste el programa 287 G.

El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, anunció la extensión de controversial programa 287 G.

El Condado de Gwinnet sería una de las zonas de Georgia, donde se verán con frecuencia a los policías para detectar a indocumentados.

Programa-287-G -Mario-Guevara-Georgia Luego que el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, anunciará la extensión de controversial programa 287 G, crece la desesperación y la incertidumbre en la comunidad hispana.

El periodista de Mundo Hispánico, Mario Guevera, explicó cómo se aplica el programa 287 G, una de las medidas antinmigrantes del presidente, Donald Trump.

Desde los alrededores de la cárcel de Gwinnet, Mario Guevera detalló que el programa 287 G es una medida que autoriza a las correccionales de Georgia y a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), a trabajar de manera coordinada para detectar a hispanos indocumentados.

Ante esta situación, el comunicador social, Mario Guevera, afirmó que los agentes policiales y ICE podrían intensificar las detenciones en el Condado de Gwinnet, ya que es una zona donde reside la mayoría de la comunidad hispana.

Foto/Captura Mundo Hispánico

“Cuando un inmigrante hispano sea abordado por los agentes correccionales y ICE podría enfrentar un proceso de deportación en tal caso que no tenga estatus legal”, recuerda Mario Guevara sobre el programa 287 G.

Según la versión web de ICE, “El programa 287 G, una de las principales iniciativas de colaboración de ICE, le permite a una entidad de orden público estatal o local entrar en una colaboración con ICE mediante un Memorando de Entendimiento (MOA, por sus siglas en inglés). Este MOA delega autoridad a la entidad estatal o local para aplicar leyes de inmigración dentro de sus jurisdicciones”.

Alertó que el programa 287 G da potestad a los alguaciles, encarceleros y al Departamento de Seguridad Pública de Georgia para investigar la situación migratoria de la población hispana cuando sean abordados.

Según su apreciación, la extensión del programa 287 G, ha generado un repudio total en la comunidad latina, ya que está cansada por la ola de arrestos y deportaciones en el estado de Georgia.

Mario Guevara detalló que cuando una persona es intervenida por la “cooperación antinmigrante”, por algún motivo o cometer una simple infracción a la Ley de Tránsito, es trasladada hasta la cárcel del Condado de Gwinnet, donde le preguntarán dónde nació, cómo ingresó a los Estados Unidos y su número de seguro social.

Dice que esas son las palabras claves, “con esas preguntas los agentes policiales se dan cuenta cuando un hispano cuenta con estatus migratorio, sino lo tiene, será reportado ante ICE de manera inmediata”.

El periodista latino, Mario Guevara, dice que la caza de indocumentados no es nada nuevo en Georgia.

Recordó que recientemente, un total de cinco camionetas repletas de indocumentados fueron intervenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Foto/Captura Mundo Hispánico

Este operativo sorpresa de los agentes de ICE se desarrolló a las seis de la mañana de este miércoles 26 de febrero de 2020 en varias zonas del Condado de DeKalb, ubicada en el área metropolitana de Atlanta.

