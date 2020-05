Al igual que ha pasado con otras tiendas como Costco, Wallgreens y CVS, Walmart también está recibiendo una buena noticia en esta cuarentena… y es que los productos de su marca propia se han vendido como nunca.

De acuerdo con un artículo de CNN Business, desde antes de la cuarentena los productos de la marca privada de Walmart ya se estaban vendiendo bien.

Pero ahora que los estantes se están vaciando más rápidamente y que los estadounidenses están buscando ahorrar más que nunca, los productos de marca propia de Walmart se están vendiendo “como pan caliente”.

Los consumidores ya estaban probando más marcas de tiendas o productos de marca propia antes de la crisis, según apunta CNN Business.

Cadenas como Walmart, Target, Kroger y otras han estado expandiendo sus marcas privadas en los últimos años.

Para muestra, Kroger desarrolló su línea de alimentos orgánicos Simple Truth en una marca de 2 mil millones, mientras que Target lanzó recientemente Good & Gather, una marca de alimentos y bebidas que el minorista espera se convierta en su mayor producto en los estantes.

Y es que según explica CNN, los estadounidenses están experimentando cada vez más con alternativas a sus etiquetas de productos de consumo favoritos, a medida que reducen el gasto y encuentran productos escasos disponibles.

Eso significa que las personas están comprando más papel higiénico Kirkland Signature en Costco, o analgésicos de mejor nutrición en Walgreens y bocadillos Gold Emblem en CVS.

“Hemos visto un gran aumento en la etiqueta privada”, especialmente en papel higiénico, productos de limpieza y alimentos envasados, dijo a CNN Richard Galanti, director financiero de Costco.

La motivación para los minoristas es que los productos de marca privada de la tienda son más rentables que los de marca.

“Los minoristas han mejorado en el desarrollo y comercialización de sus marcas privadas, y los principales jugadores de comercio electrónico como Amazon han comenzado a presentar sus propias marcas privadas”, dijo a CNN Dan Wald, socio principal en el sector de productos de consumo de Boston Consulting Group.

Los productos de marca propia representaban el 16 por ciento del mercado antes de la pandemia, dos puntos porcentuales desde 2014, según la firma de investigación de mercado IRI.

Pero desde el comienzo de la pandemia en los Estados Unidos, las ventas de marcas privadas crecieron un 29 por ciento, superando las ventas de productos de marcas regulares, que crecieron solo un 24 por ciento, según los datos más recientes de Nielsen presentados por CNN.

Durante la crisis, alrededor de una cuarta parte de los consumidores probaron marcas privadas por primera vez, según una encuesta realizada a más de 1,000 consumidores a fines de marzo por la firma de investigación AlixPartners.

Alix descubrió que al menos el 30 por ciento de los consumidores que probaron nuevos productos de marca privada durante la crisis planean quedarse con ellos.

Parte de la razón por la cual las marcas privadas de las tiendas están funcionando mejor es porque los compradores están encontrando estantes vacíos y productos en línea agotados debido a la demanda.

The great toilet paper shortage appears to have abated…. pic.twitter.com/w8mG0UJLfx

— John Roberts (@johnrobertsFox) May 8, 2020