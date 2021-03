El palacio de Buckingham dijo que Felipe estaba “cómodo y está respondiendo al tratamiento, pero se espera que siga en el hospital por lo menos hasta que termine la semana”. Su hospitalización de dos semanas ya es la más larga para Felipe, indica The Associated Press.

Príncipe Felipe de Inglaterra

No se cree que este malestar esté relacionado con el coronavirus. Felipe y la reina, quien tiene 94 años, fueron vacunados contra COVID-19 en enero. Felipe se casó con Isabel en 1947 en la Abadía de Westminster en Londres cinco años antes de que ella ascendiera al trono, revela The Associated Press.

Felipe, quien se retiró de los compromisos públicos en 2017, rara vez es visto fuera de su entorno más cercano. Durante la actual cuarentena por coronavirus, el duque de Edimburgo, como también se le conoce, estaba hospedado con la reina en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres. El consorte real más longevo en la historia británica. Él y la reina tienen cuatro hijos, ocho nietos y nueve bisnietos.