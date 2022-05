¿No sabía conducir?

En las nuevas declaraciones, Shelby destacó que se encontraba sorprendida por los actos de su primo y más de que haya terminado hiriendo a su abuela y que terminara robando la camioneta familiar, sin saber conducir. La joven destacó que González, de 66 años, se encontraba recuperándose en un hospital de San Antonio tras haber recibido varios impactos de bala en el rostro. Al igual, destacó que aún se encuentra luchando por comprender que lo llevó a cometer esa “locura”.

“No sé por qué habría apuntado a una escuela primaria. Quiero decir, él no sabía conducir, así que realmente no lo sé. Me quedé sin palabras”, expresó en la reciente entrevista que ofreció al Daily Mail. “Él sabía que mi bebé fue a la escuela allí. No puedo entender esto. Por eso me quedo sin palabras. Acabo de ver las noticias con mensajes de texto y comencé a enloquecer.”, expresó la joven.