Los abogados que representan a los reclusos de California presentaron el miércoles por la noche una moción de emergencia pidiendo a los jueces federales que liberen a miles de prisioneros enfermos y de baja seguridad para evitar lo que predicen que sería la propagación catastrófica del coronavirus (COVID-19) a través de una población vulnerable, reseñó The Associated Press.

Los abogados defensores quieren que los jueces ordenen la liberación de los reclusos que corren un mayor riesgo de complicaciones de la enfermedad, así como los delincuentes no violentos que están cerca de cumplir un año para la libertad condicional.

Hasta el momento un recluso y nueve empleados han dado positivo. Pero cada día sin acción es “otra oportunidad perdida para mitigar los efectos de lo que sabemos que será una grave calamidad”, dijo Don Specter, director de la Oficina de Derecho Penitenciario sin fines de lucro y uno de los abogados que presentaron la solicitud.

Attorneys representing California inmates have filed an emergency motion asking federal judges to free thousands of infirm and lower-security prisoners to prevent what they predict will otherwise be the catastrophic spread of coronavirus. https://t.co/x7qjiZLbl3

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR por sus siglas en inglés) dijo que revisará la acción y que ya ha tomado medidas como suspender las visitas a la prisión pública y evaluar a todos los que ingresan a una instalación.

“La seguridad pública es una prioridad para CDCR así como lo es la salud de nuestra comunidad”, dijo un comunicado del departamento.

El gobernador Gavin Newsom terminó el martes las transferencias a las cárceles estatales desde las cárceles del condado durante 30 días, una orden que se espera que reduzca la población en más de 5,000 reclusos.

Sin embargo, Newsom descartó la liberación de delincuentes violentos y dijo que teme que otras liberaciones en grandes cantidades aumenten los problemas en hospitales comunitarios y refugios para personas sin hogar que ya están tensos.

Los abogados de los reclusos presentaron su moción ante un panel de tres jueces federales que hace una década ordenaron al estado reducir drásticamente su población carcelaria para mejorar las condiciones de vida.

Esa orden redujo la población en lo que alguna vez fue el sistema penitenciario estatal más grande de la nación, con alrededor de 170,000 reclusos, a los 123,000 condenados actuales.

As far as we know, this is a first-of-its-kind effort in the pandemic era to force a large state system to begin decarcerating, through federal litigation. California’s system is huge, 125,000 prisoners, and over capacity. https://t.co/KDLI3585VS

— Jason Fagone (@jfagone) March 26, 2020