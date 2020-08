A días de que Telemundo despidiera a María Celeste Arrarás, ahora Myrka Dellanos filtra un video de una ‘premonición’

Como si estuviera preparándose para la salida de su amiga en Al Rojo Vivo y de la decisión que tuvo que tomar, Myrka Dellanos sorprendió a todos

La ex de Luis Miguel habló sobre algo a lo que se tenía que ‘anclar’ para superar el momento que le esperaba

A días de que Telemundo despidiera a María Celeste Arrarás, y de que Myrka Dellanos rechazara quedarse con su programa de Al Rojo Vivo, la ex de Luis Miguel publicó un inesperado video en donde dejó un poderoso mensaje como si se tratara de una premonición antes de que su amiga fuera despedida de la empresa y de que ella tuviera que tomar una decisión.

Esta semana, una vorágine de decisiones sorpresivas e inesperadas surgió en Telemundo cuando se dio a conocer que varios empleados saldrían de la empresa como parte de una medida de recorte de personal a causa de la pandemia del coronavirus que ha afectado la economía del país y ha obligado a las organizaciones a reestructurase y en la televisora de María Celeste Arrarás sucedió por lo que fue despedida, sin embargo, Myrka Dellanos ¿veía venir lo inesperado?

Cuando se dio la noticia de la salida de María Celeste Arrarás, la ex pareja de Luis Miguel escribió: “Querida Marí : Estamos viviendo en momentos sin precedentes en este mundo y ha sido un verdadero honor y placer compartir la pantalla contigo una vez más durante estos últimos meses para informarle al público sobre los momentos difíciles en los que estamos viviendo. Ha sido un momento histórico y único!”, comenzó.

Y continuó con su despedida: “Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza al pensar que no estaremos haciéndolo en los próximos días que estaré en el programa. Mi tiempo en Al Rojo Vivo también llega a su fin muy pronto y me alegra poder estar a tu lado en este momento. Los tiempos De Dios son perfectos mi amiguita! Todo pasa por una razón y quien sabe lo que nos depara el futuro. Tenemos que seguir creyendo que lo mejor esta por venir! Tú has logrado tanto como mujer y periodista y todos los que te queremos te aplaudimos! Gracias a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros por tantos años y nos animan a seguir adelante! Aunque no estemos en frente de una cámara juntas, sabes que cuentas conmigo siempre! Love you Mari!”, fueron las palabras de despedida de Myrka Dellanos en una imagen muy sonriente junto a María Celeste.

