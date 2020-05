Potente sismo 6.9 golpea Indonesia y los habitantes corren por sus vidas.

El terremoto ocurrió a una profundidad de 73 millas en el Mar de Banda.

Los residentes fueron despertados por sus camas temblando y muchos huyeron por miedo a perder la vida.

Un potente sismo 6.9 en la escala de Richter azotó el este de Indonesia el miércoles por la noche, provocando que los habitantes del lugar huyeran gritando en pánico de sus casas.

El sismo golpeó en el Mar de Banda, dijo el Centro Europeo de Sismología del Mediterráneo (EMSC). Los residentes gritaron cuando se despertaron al sentir fuertes sacudidas y huyeron de sus camas y hogares gritando por miedo a perder la vida, reporta el Daily Mail.

“La gente estaba dormida, gritamos. La gente corrió por el sismo, las camas temblaron”, dijo Oce Karmomyana, quien agregó que no se habían causado daños.

El terremoto ocurrió a una profundidad de 73 millas en el mar, y 128 millas al noroeste de la ciudad más cercana, Saumlaki, según el Servicio Geológico de EE. UU.

El terremoto no fue lo suficientemente poderoso como para provocar un tsunami en la región del Océano Índico, dijo el proveedor de servicios de tsunamis de Indonesia.

La escala de Richter, utilizada para medir terremotos, clasifica una magnitud de 6.9 como “fuerte”. Un terremoto de esta escala probablemente causaría daños a estructuras bien construidas y se sentiría a través de grandes distancias.

Indonesia tiene una población estimada de 260 millones de personas, se encuentra en el llamado Anillo de Fuego, lo que significa que, a menudo, es golpeado por sismos, erupciones volcánicas y tsunamis.

El tsunami más devastador de la isla ocurrió en el Boxing Day 2004 después de un terremoto de magnitud 9.5 sin precedentes. En aquel momento murieron unas 226.000 personas en las costas del Océano Índico, incluidas más de 126.000 en Indonesia.

Cuatro años después, en 2018, un tsunami azotó la ciudad de Palu en la isla Sulawesi, matando también a miles de personas.

