Un nuevo sismo despertó a habitantes de Los Ángeles, en California, en la madrugada de este domingo, informó Fox News.

El área de Los Ángeles fue sacudida por un sismo de magnitud 3.3 a las 3:19 de la madrugada del domingo, indicó el referido medio.

El epicentro del sismo se registró aproximadamente a una milla al noroeste de Chatsworth, un vecindario en el Valle de San Fernando, y tuvo una profundidad de poco más de cuatro millas, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS en inglés).

Minutos antes, un sismo de magnitud 2.8 también se registró en California, pero a unas ocho millas de Durham, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Hasta ahora no ha habido reportes de daños a estructuras o personas heridas.

