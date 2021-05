“Estaba llena de vida y alegría”

Louvier Santos abrió una cuenta en la red social de apoyo económico Go Fund Me, bajo el nombre The Third Iri’s Celebration Fundraiser (Recaudación de fondos en celebración de The Third Iris), para pedir ayuda a la comunidad en los gastos funerales que les causó el asesinato de la joven Iris Santos y para los cuales, según dijo, su familia no estaba preparada.

“Iris estaba llena de vida y alegría”, recordó Louvier Santos a su hermana asesinada y detalló que ella “podía hacer que cualquier persona riera incluso si estaba enojada… ella hubiera querido que hiciéramos de su muerte una celebración por la vida”, explicó la muchacha sobre el motivo para pedir el auxilio y la solidaridad de la comunidad para el funeral de su hermana.