Polleras de Estados Unidos son acusadas de explotación a inmigrantes

Las polleras de Estados Unidos son acusadas de conspirar para mantener salarios bajos a los inmigrantes.

Según la demanda, las empresas se reúnen cada año desde 2009 para llegar a ‘acuerdos’.

Trabajar en la industria de productos cárnicos resulta de alto riesgo para el empleado.

Las polleras de Estados Unidos son acusadas de conspirar para mantener salarios bajos a los inmigrantes. Esta demanda va dirigida a 18 compañías del sector y sus subsidiarias, así como a dos consultoras involucradas en el caso.

La demanda en contra de estas compañías, que producen más del 90 por ciento del pollo en el país, fue presentada por tres extrabajadores; aunque se piensa que son muchos más los que los respaldan. Según la acusación, estas empresas se han ‘puesto de acuerdo’ para deprimir los salarios de los empleados, aprovechándose de su bajo nivel educativo y de inglés.

En medio del litigio, se conoció que desde 2009, los jefes de departamentos de recursos humanos de las grandes empresas de pollo se reunían de forma secreta en Destin, Florida. En estas reuniones anuales se utilizaban agencias de consultoría como intermediarios. A través de ellas compartían información salarial detallada que les permitía establecer los pagos, las compensaciones y condiciones laborales para cada categoría de trabajador.

Compañías involucradas en explotación de inmigrantes

Entre las 18 empresas que han sido demandadas se encuentran:

Tyson Foods Inc.

Sanderson Farms Inc.

Mar-Jac Poultry Inc.

Wayne Farms Inc.

Perdue Farms Inc.

Pilgrim’s Pride Corp.

También son investigadas las consultoras Agri Stats y Consultor de Pennsylvania Webber, Meng, Sahl and Co. Inc.

Ninguna de las empresas ha emitido opinión sobre las acusaciones. A excepción de Perdue Farms, que aseguró a Bloomberg que su “filosofía de compensaciones es pagar un sueldo justo y, en ocasiones, por encima de la media”.