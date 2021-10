Las cosas se pusieron fuertes para la empresa Univisión

Policías realizan allanamiento tras denuncias interpuestas

Chisme no like informó que todo inició desde las mujeres que fueron acosadas sexualmente Policía realiza allanamiento en Univisión. La empresa está en pleno escándalo a raíz de que varias mujeres comenzaron a denunciar acoso sexual de parte de varios ejecutivos, entre ellos un exproductor de El Gordo y la Flaca; el programa 'Chisme no Like' conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristáin dio la noticia de todo lo que pasó. Todo comenzó cuando se señaló a un ex productor de 'El Gordo y la Flaca' por acosador y tocamientos impropios y malas conductas contra mujeres a las que prometía un buen puesto dentro del show o bien, en Univisión, lo que terminó siendo filtrado primero en audios y después en documentos, obtenidos por 'Chisme No Like'. ¡Arde Univisión tras allanamiento! Los conductores de 'Chisme no like' hace años mostraron el testimonio de una mujer que fue víctima de este tipo de actos y hasta la copia del e-mail enviado a un ejecutivo de Univisión para hacer conocimiento de lo que sucedía por parte de varios directivos y que solucionaran el problema. "Estamos en condiciones de afirmar que entre 10 y 15 oficiales autoridades norteamericanas irrumpieron de sorpresa en las instalaciones de Univisión de Miami, pusieron la cinta amarilla y nadie pudo hacer nada porque esa gente entra y lo que se lleva es confidencial, Univisión no sabe ni lo que se llevaron", comenzó diciendo el periodista Javier Ceriani sobre la situación que priva en la empresa.

Univisión ‘bajo fuego’ a raíz de denuncias por acoso sexual El reporte del periodista argentino apunta a que los policías que allanaron Univisión se llevaron cajas grandes que no se sabe si corresponden a computadoras, cámaras de seguridad o material por una causa criminal: “Porque hay que recordar que cuando nosotros hacemos la denuncia que fuimos hasta Miami, a la policía y ahí nos dijo el policía que todo se iba a tomar en cuenta y varias chicas que fueron a hacer la denuncia, nos dijeron que los abogados se arreglaron con los abogados de Univisión y por 5 mil dólares les dijeron que no podían hablar nada y ahora el Fiscal dijo ‘¿cómo que no pueden hablar? Claro que pueden hablar'”, dijo Elisa Beristain. Por si fuera poco, las autoridades en presunta ‘complicidad’ con Univisión, cambiaron ciertas declaraciones de las mujeres víctimas de acoso sexual, para que no se perjudicara a ciertos directivos, además de que ‘Chisme no Like’ descubrió que una de las agentes trabaja en la empresa televisiva.

Allanamiento en Univisión: se llevaron material ¿para incriminar? “Nosotros no vamos a parar hasta que caigan todos porque el 26 de octubre se va a llevar el juicio contra Enrique Albis, ex productor de El Gordo y la Flaca, se van a leer los cargos criminales y ahí empieza la desgracia de Univisión…”, aseguró Javier Ceriani, mientras Elisa Beristain afirmó que ellos tienen conocimiento de 17 a 20 chicas que dieron pruebas y entrevistas sobre lo que pasaron en Univisión, pero ellos estiman que existan más del doble de víctimas. Según ‘Chisme no Like’ es un común denominador que las mujeres que denuncian a Enrique Albis por acoso sexual, aseguran que los abogados de Univisión las han tratado bastante mal y advierten que todos esos testimonios van a ir saliendo a flote conforme avance el caso contra el ex productor de ‘El Gordo y la Flaca’.

Univisión en allanamiento; todo comenzó por las denuncias contra ex productor de ‘El Gordo y la Flaca’ Según palabras de los titulares de ‘Chisme no like’ esta semana a raíz del gran problema que se viene para Univisión, comenzaron a invitar en ‘Despierta América’ a expertos en temas de acoso para tratar de limpiar la imagen y el daño hecho a varias mujeres, a sabiendas de lo que sucedió. Pero el ex productor no es el único señalado en este tipo de conductas, sino también el titular de ‘El Gordo y la Flaca’, Raúl de Molina quien constantemente se evidenció por manosear a artistas famosas como Lucía Méndez o Graciela Beltrán quienes en su momento se indignaron con el conductor.

¿Se viene problema grande para la empresa? Allanamiento Univisión El periodista Javier Ceriani aseguró que no descansará hasta que todo lo que vivieron las víctimas salga a la luz y todo genere un cambio en Univisión, que según sus palabras está ‘temblando’ pues varios directivos quieren renunciar ante el gran escándalo que se está desatando. La gente opinó: “Felicidades por esa noticia referente a Univisión, eso es lo que si lo detiene a uno a poner atención”, “Me encanta que uds tienen prueba para todo lo que dicen”, “Felicidades los ejecutivos abusivos, abusadores y corruptos no merecen estar donde están mis respetos”, “Creen que con los nuevos dueños de Univisión cambiarán las cosas? Recuerden que Televisa ha contratado a un golpeador de mujeres para hacer una novela, está haciendo una novela la actriz que golpeó a un reportero, creen que aquí cambiarán las cosas?”, comentaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJERON EN CHISME NO LIKE DEL ALLANAMIENTO A UNIVISIÓN (Minuto 1:18:10)

La fusión entre Televisa y Univisión ¿Sueldos de millones de dólares? Se revelan los millonarios sueldos de varios de los conductores de la cadena Univisión, entre ellos el periodista Jorge Ramos. El programa de Javier Ceriani y Elisa Beristain afirman que se trata de millones de dólares; “No hay clase media en Univisión, están los que ganan mucho y los que ganan poco”. Desde hace varias semanas se anunció que Televisa y Univisión unirán sus cadenas para formar “un nuevo gigante” en la televisión en español, creando una fusión con el objetivo de convertirse en la principal productora de contenidos del mundo de habla hispana, creando diversas programaciones con la intención de también crecer en el mercado de streaming, así lo informó el periódico El País de México. El portal El País de México, informa que en un inicio esta fusión había sido negada por ambas productoras, fue hace unos meses cuando lanzaron un catálogo de contenidos digitales, el cual estará disponible para ambos canales a inicios del año 2022. En un comunicado conjunto, las empresas señalas que Televisa, el cual cuenta con un valor de 4.800 millones de dólares, se mantendrá como el accionista mayoritario, teniendo una participación del 45%. Esta unión espera ser aprobada por los entes regulatorios de México y Estados Unidos, sin embargo, los accionistas confían en que se finalice este año. Con información del periódico El País de México.

Revelan los millonarios sueldos de Jorge Ramos y otros conductores de Univisión Tras esta nueva unión entre Televisa y Univisión, el programa de Chisme No Like, conducido por los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, ha revelado cuales son los posibles salarios que reciben actualmente varias de las estrellas de la cadena de Univisión, los cuales pueden llegar a cambiar tras esta nueva fusión. Los periodistas señalan que varios conductores de la cadena norteamericana han llegado a ganar hasta millones de dólares al año, afirmando que mientras unos reciben cantidades estratosféricas, tales como el periodista Jorge Ramos, otros conductores no suelen ganar lo suficiente que sus otros compañeros.

Jorge Ramos gana 7 millones de dólares De acuerdo con su video, Elisa Beristain y Javier Ceriani revelaron algunos de los salarios que reciben las estrellas de Univisión, entre los que se destacaron los conductores Jorge Ramos, Lili Estefan y Raúl de Molina, siendo este primero el que recibe uno de los salarios más altos de la cadena, con más de un millón de dólares al año: “Pues con razón se llevaban a las compañías al pique porque no hay sueldo que aguante este dinero, (…) De muy buenas fuentes sabemos que Jorge Ramos gana 7 millones 400 mil dólares al año, son 30 mil dólares cada que usted enciende su tele y que lo ve ahí es lo que está ganando supuestamente”, informó Elisa Beristain al programa de Chisme No Like.

“No hay clase media en Univisión”; Revelan los millonarios sueldos de Jorge Ramos y otros conductores de Univisión Tras esta revelación, la conductora afirma que con estos sueldos podrían ser muy complicados para algunas televisoras sostener el pago, ya que actualmente los canales se están quedando rezagadas debido a que varias empresas prefieren meter publicidad en redes sociales, dejando solo el 30% a la televisión. A lo que después Javier Ceriani afirma que en Univisión no hay clase media, ya que algunos ganan mucho, mientras que otros ganan muy poco: “El tema aquí es que lo que saca un camarógrafo que gana 6 mil dólares al mes, y pichulean y botan productores, y después están estos conductores. No hay clase media en Univisión, están los que ganan demasiado y los que ganan muy poco, no hay clase media”.