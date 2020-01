Página

Nacido en Texas, pero adoptado como hijo en Georgia, el chief Lou Solis será el nuevo Alguacil de Gwinnett.

El oficial siempre ha estado orgulloso de sus raices, sobre todo de poder hablar español.

El conocimiento del idioma de sus abuelos le abrió muchas puertas al oficial Solis a lo largo de su carrera.

Más que un obstáculo o una marca que lo distinguía negativamente entre los demás, el hablar con fluidez el español le abrió a Luis ‘Lou’ Solís todas las puertas, desde que entró al Ejército de los EE.UU. hasta que una vez retirado optó por seguir sirviendo pero dentro de la fuerza policial, donde hoy es jefe adjunto de operaciones del Condado de Gwinnett.

Descendiente de mexicanos, nacido en Texas y adoptado como hijo en Georgia, el chief Lou Solís jamás ocultó el dominio de la lengua nativa de sus abuelos, esos que pisaron tierra de libertad un día en busca del sueño americano y que lo encontraron en ver cómo sus hijos y nietos se convertían en hombres de bien e incluso llegaban mucho más allá.

De sus 20 años de servicio en las fuerzas de operaciones especiales del Ejército, el chief Lou Solís guarda anécdotas, muchas de ellas vinculadas al hecho de ser bilingüe, lo que le brindó mejores oportunidades. “Ya sea en el país o en el exterior, cuando sabían que yo hablaba español se sorprendían y me daban misiones como intérprete”, recuerda.

No sabe con exactitud cuántas vidas salvó, no solo librando batallas en el terreno, sino cuando servía como puente de comunicación entre personas que por la diferencia de su lenguaje no llegaban, quizás, a un consenso. De complicadas situaciones sacó a muchos y lo sigue haciendo, ahora como negociador de rehenes bilingüe de la Patrulla estatal.

Pero su experiencia como mediador-traductor no tuvo límites dentro del Ejército. Para el Departamento de Estado sirvió también, como experto en seguridad personal en Iraq y Emiratos Árabes Unidos. “Mi intención siempre ha sido ayudar y fue lo que hice mientras fui ranger, cuando estuve en Medio Oriente o cuando decidí entrar a la Policía”, asegura.

Lo que para unos es un don, una suerte de dádiva divina, y para otros forma parte obligada de una profesión, para el chief Lou Solís ayudar -o servir- a los demás le viene en vena y ha sido motivo de inspiración en cada uno de los oficios ejercidos. Por eso, cuando llegó a la Policía en Georgia, el descubrir a tantos hispanos no le fue ajeno.

Sabía que podía ser una herramienta útil para su comunidad -y lo ha sido-, desprovista de personas dentro de las fuerzas del orden que entiendan su idioma y sus costumbres y que a partir de ese conocimiento les asistan en tramitar sus inquietudes, darle solución a sus problemas. Él es uno de esos defensores, lo sabe y está orgulloso de ello.

¿Y qué papel ha tenido la familia? La pregunta provoca un tiempo de meditación en el chief Lou Solís, acompañado de nostalgia manifiesta en sus ojos. Así rememora las costumbres de la abuela -siempre hablando español-, la estricta educación del padre -a quien extraña cada día-, además del amor de esposa e hijos -tan presentes en su vida-.

Archivado como: ¿Quién es Lou Solis, el nuevo Alguacil del condado de Gwinnett, en Georgia?