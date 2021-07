Hasta el momento hay poca información sobre el caso de las dos menores y se espera que en los próximos días se logre dar con su paradero, además que las autoridades han empezado el proceso de búsqueda, iniciando con el cartel dónde salen las fotografías de las dos niñas, al igual que activando la alerta Amber, no sólo para el estado de Florida, sino también para el resto del país. Archivado como: Policía Hialeah búsqueda desaparecidas

Las autoridades de Hialeah han reportado la desaparición de dos menores de edad, a quienes han identificado como: Karla Argueta, de 14 años, y Audree Guevara, de 9, quienes no han llegado a casa desde el domingo pasado y han tenido a sus padres con máxima preocupación, debido a que fueron a buscarlas en el lugar que habían acordado y ya no las encontraron.

La policía de Hialeah pidió con urgencia la ayuda para la localización de dos menores de edad, quienes fueron reportadas como desaparecidas desde el domingo pasado cuando sus padres autorizaron su paseo hasta el salón de belleza, desgraciadamente no han vuelto a casa, por ello es que las autoridades iniciaron con la difusión de las dos niñas y se activó la alerta Amber.

En el cartel de extravía, fueron los datos que ofrecen además de mencionar dónde supuestamente estarían las menores de edad, por ello es que tanto los padres como las autoridades se encuentran a la espera del retorno con vida de las menores y que no se convierta en otra historia trágica en el estado de Florida.

Aunque los padres no han dado más información, la policía declaró que las menores fueron vistas por última vez en su casa, ubicada cerca de East 17th Street y First Avenue, siendo esta la última dirección fiable que se presentó de las niñas y que hasta este momento se marca como el punto de partida clave para iniciar el trazo de búsqueda en la zona.

Mientras que la segunda menor, Audree fue vista por última vez con pantalones cortos negros, camisa a rayas blancas y sandalias. Mide 5 pies y pesa 100 libras. Tiene ojos negros y cabello marrón. Igual que con Karla, se ignora se tiene alguna seña particular que sea más fácil de identificar, tan sólo están los datos de su vestimenta y los básicos sobre su físico; se espera que sea suficiente para poder encontrar a las jóvenes lo más rápido que sea posible.

De acuerdo con las señas particulares que han marcado en el informe policíaco, Karla fue vista por última vez con una camisa blanca con el logo de “Honduras”, pantalones grises, tenis. Mide 5’3”y pesa unas 150 libras. Tiene cabello y ojos negros. No se sabe si la menor hispana de 14 años, tenía con ella algún dispositivo electrónico que haya sido arrancado o si tenía una seña particular en su cuerpo.

De acuerdo con CBS Miami , en su última declaración la policía dijo que no está claro a dónde podrían haberse dirigido las niñas, pero se tiene como punto de referencia el salón de belleza al que debieron haber llegado, por ello hacen la invitación a la comunidad de que cualquier persona que tenga información sobre estas dos niñas debe llamar al Departamento de Policía de Hialeah al 305-687-2525.

Cuando su mamá salió a fijarse cinco minutos después, Esmeralda ya no estaba”, declaró a La Opinión la defensora de derechos humanos Ivette Boyzo, quien además está apoyando a la madre de la joven en el caso sobre la desaparición de su hija y es la que se encarga de dar los anuncios a los medios de comunicación o el personal que desee saber sobre el caso.

Esmeralda Romo Lugo fue vista por última vez por su madre, quien cuenta que su hija de entonces 15 años, estaba sentada a las afueras de su casa tomando el aire a las 12:40 a.m. de aquel día de diciembre, y desde ese momento se convirtió en un recuerdo que atesar, puesto que desde ahí la localización de la joven a sido difícil de acceder.

El reporte de desaparición

Según relata la defensora de los derechos humanos, a las 12:50 a.m., la madre de Esmeralda se comunicó con la policía para reportar la desaparición de su hija. Sin embargo, los oficial no aparecieron en la residencia de la familia sino hasta hasta la 1:30 a.m., contó Boyzo, y desde ese momento ha sido una odisea poder entablar comunicación con las autoridades.

Pero eso no fue todo, porque luego de conocer la situación la policía decidió no tomar acciones y cortar toda esperanza a la madre. “Solo dijeron: ‘Suerte en encontrar a su hija’”, indicó la defensora de derechos humanos, quien ha marcado este hecho como indignante y fuera de lugar por parte de las autoridades.