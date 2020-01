La policía continúa la búsqueda desesperada de un recién nacido que desapareció después de que su madre fuera asesinada en Miami junto a otros dos miembros de su familia y su padre, principal sospechoso de esos crímenes, apareciera muerto un día después a cientos de millas.

SEARCH FOR BABY ANDREW CONTINUES: The Pasco County Sheriff’s Office has released a map of the route Ernesto Caballeiro is believed to have taken this week after they said he fatally shot his newborn son’s mother, along with 2 others. https://t.co/p3V3J720LQ

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) January 30, 2020