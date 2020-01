Página

La Policía busca a un bebé secuestrado en Miami, Florida, luego de aparecer muerto quien lo habría raptado.

El padre de la criatura, Ernesto Caballeiro, había matado a tres mujeres antes de desaparecer con el menor.

La Policía continúa en la búsqueda del recién nacido en una extensa área de la costa oeste central de Florida.

El principal sospechoso de haber matado a tres mujeres hispanas en una vivienda en Miami-Dade fue encontrado sin vida a cientos de millas, pero un bebé de solo siete días de vida, supuestamente su hijo que presuntamente secuestró, continúa desaparecido, según las autoridades.

🚨 We are urging the community to contact police if they have any knowledge of an infant that has been recently surrendered at a safe haven location. If you have any information regarding the infants whereabouts, contact 9-1-1 immediately. pic.twitter.com/ma3I5eEeBJ — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) January 29, 2020

El cuerpo sin vida de Ernesto Caballeiro, de 49 años, fue hallado este miércoles en una zona rural del condado Pasco, en la costa oeste de Florida, un día después de que las tres hispanas fueron encontradas muertas a tiros.

“El hombre está muerto, sin embargo, no hay señales del niño. Las unidades continúan buscando en el área, que es un área grande. Manténgase alejados”, señaló la policía en Twitter.

JUST IN: After three women were found murdered, there was an Amber Alert out for 49-year-old Ernesto Caballeiro and his 1-week-old son, Andrew. Caballeiro has now been found dead, but the infant is still missing. https://t.co/wgqVQm1cY8 — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) January 29, 2020

De acuerdo con un comunicado de la Oficina del Alguacil del condado de Pasco, Caballeiro fue encontrado muerto en Blanton, unas 30 millas al norte de Tampa, cerca de la autopista Interestatal 75.

El detective de la policía del condado Miami-Dade Lee Cowart indicó por su parte que Caballeiro estaba relacionado con una o las tres mujeres asesinadas en el suroeste de la ciudad de Miami.

🚨 We are seeking your assistance in locating Ernesto Caballeiro and his newborn infant son. Anyone with information on their whereabouts is urged to contact 911 immediately. pic.twitter.com/j94Gy672rr — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) January 29, 2020

Según señalan algunos medios, las mujeres asesinadas eran la madre, la abuela y la bisabuela del bebé.

A primera hora de la mañana de este miércoles, la policía emitió una “Alerta Ámbar” para identificar a Caballeiro como supuesto captor del bebé e informar de que usaba un auto Chevy Pass Van.

#BreakingNews: @PascoSheriff says after exhaustive search no evidence found at scene confirming little Andrew Caballeiro was with his father in Pasco County. New map of suspected travel from Miami to location deputies say Ernesto Caballero shot himself.https://t.co/MJjLGt5fGr pic.twitter.com/sjQKLD3ZVk — Justin Schecker (@WFLAJustin) January 30, 2020

Las mujeres, con edades entre 40 y 80 años, según el diario Miami Herald, no han sido identificadas por la Policía.

La vivienda pertenece a Caballeiro desde 2005, según los registros oficiales, informó el canal Local 10 de Miami.