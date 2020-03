El hombre indignado fue captado por patrulleros de caminos manejando a exceso de velocidad.

Una larga persecución, como en las películas, se desarrolló en la autopista.

A pesar de que fue ágil en burla la primera barricada policial, en la segunda no corrió con suerte.

Policía-de-Ohio-persigue-a-conductor-indignado. Las escenas de una película de ficción también suelen ocurrir en la vida real sin corte comerciales.

Esta vez, un contingente de funcionarios de la Policía de Ohio protagonizaron una intensa persecución en plena luz día y bajo una leve lluvia, para atrapar a un conductor por manejar a exceso de velocidad.

En un nuevo video, suministrado por la Policía de Ohio, a través de la patrulla de carretera, se visualiza cómo una camioneta se desplaza de manera veloz por la autopista principal de la ciudad haciendo caso omiso a la advertencia policial.

La indebida actuación del conductor hizo que la Policía de Ohio desplegara más cinco patrullas para detener al infractor, quien se rehusaba a ser detenido.

Foto/Captura MH

Mientras tanto, el sonido de las sirenas de las patrullas de la Policía de Ohio alarmaba al resto de los conductores, quienes se desplazaban por la autopista para abrir paso y evitar un accidente tránsito.

El conductor de la camioneta, de quien se desconoce su identidad, seguía escapando de la Policía de Ohio, evadiendo los carros y las barricadas policiales.

En el trayecto, una barricada policial lo esperada para frenar su huida, pero fue inútil.

El indignado conductor realizó una maniobra como en una película de acción. Se desvió hacia el área verde de la autopista atravesando una gruesa maleza y un charco saliendo de allí sin mayores problemas.

Aunque esa primera estrategia policial falló, el segundo plan que tenía bajo la manga la Policía de Ohio fue efectiva y con total éxito.

Otra barricada policial se interpone en su camino y sin por maniobrar, el conductor pierde el control de la unidad, procediendo con detención de manera inmediata.

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Mundo Hispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

Mundo Hispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.