El conductor latino encrespó a un agente policial por multarlo.

En pleno abordaje, el infractor insistía con reclamos la entrega de una advertencia de tránsito.

Ahora, el conductor hispano deberá para una multa de aproximadamente 250 dólares.

Conductor-latino-policía-multa-advertencia. Las infracciones por violar la Ley de Tránsito en los Estados Unidos son cada vez más frecuentes entre los conductores latinos, quienes por descuido o desconocimiento reciben multas o penalidades y advertencias escritas.

En este caso, un conductor latino protagonizó un intenso altercado con un agente policial de la patrulla de camino de los Estados Unidos cuando éste lo detuvo por cometer una infracción.

Durante el abordaje, el agente policial decidió asignarle una multa que podría oscilar los 250 dólares, la cual objetaba de manera tajante por el conductor latino, quien se negaba a recibir la penalidad.

Foto/Captura MH

En el video, se observa claramente cómo el conductor latino le exigía al agente policial la asignación de una advertencia escrita es vez de una multa.

Pues, según el conductor latino, no había cometido una infracción grave para multarlo, pero la medida policial era incuestionable.

Las advertencias escritas no se registran en el sistema del conductor, pero pueden quedar anexada en los archivos internos de la agencia policial que emitió el procedimiento.

El agente policial le explicaba al infractor la razón de la multa, pero el conductor insistía en que él revirtiera la medida para evadir el pago de la sanción.

