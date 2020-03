Crónica: Conductor hispano acabo mal por sobrepasarle a policía.

El oficial ya había decidido dejar en paz al joven, pero este lo siguió.

Agentes miran esta clase de situaciones como una falta de respeto a su autoridad.

Ya casi era medianoche y Marco Antonio Roblero se sentía agotado después de una larga jornada de trabajo.

Quería llegar lo más pronto posible a su casa para descansar y en ese afán cometió un error que lo obligó a amanecer en una fría celda de una de las cárceles más grandes de Georgia.

Y es que Roblero, de 19 años, conducía su vehículo sobre la Buford Highway, una de las vías más transitadas del condado de Gwinnett, área en donde por cierto reside la mayor cantidad de hispanos en nuestro estado.

Para la mala suerte del joven, a la misma hora en que él estaba pasando por esa calle, también circulaba un patrullero de la ciudad de Norcross.

Cuando casualmente se topó con Roblero, el oficial Cooper estaba en busca de choferes que no respetan el reglamento de tránsito o que tienen órdenes de arresto pendientes, algo que le muestra su computadora portátil en cuestión de segundos.

En las imágenes captadas por la cámara de seguridad de la patrulla de Cooper se observa la camioneta del chico deteniéndose al lado del uniformado en un semáforo en rojo.

Luego, por un momento el agente se le puso atrás para revisar su placa y se percató de que todo estaba relativamente bien.

Que contaba con seguro vehicular, tenía el registro al día y que tampoco había ninguna orden de aprehensión pendiente en contra del propietario del coche, por lo que decidió dejarlo en paz y alejarse en busca de otro automovilista.

Sin embargo, Roblero tuvo la desatinada decisión de acelerar y sobrepasarle al representante de la ley, lo cual no le cayó nada en gracia a este, ya que iba a la velocidad reglamentaria.

De inmediato, Cooper se volvió a colocar atrás de su camioneta y en esta ocasión sí le prendió las luces azules para regañarlo por exceder el límite de velocidad.

Aparentemente solo planeaba darle una amonestación, más conocido en inglés como ‘warning’, pero tras conversar con el conductor se dio cuenta de que carecía de licencia de manejo.

Ante esta situación, a pesar de que la ley le permite al oficial actuar de acuerdo con su discreción, es decir, que puede optar por arrestarlo en el acto, también le da la potestad de multarlo e incluso dejar que continuara su marcha, decidió hacer lo primero.

Roblero acabó esposado y en el asiento trasero de la patrulla de Cooper y de ahí fue trasladado al centro de detención de la localidad, en donde le impusieron una fianza de 860 dólares.

Creo que este muchacho aprendió la lección y dudo mucho que en una futura ocasión vuelva a sobrepasar a un policía en la carretera.

Les confieso que eso me pasó también a mí hace un par de años, solo que el que me detuvo fue un agente de la Patrulla Estatal de Georgia (GSP), uno de esos que tienen la fama de no perdonar nada.

El agente me explicó que no me daría ticket a pesar de que iba a unas cinco millas por sobre el límite y que se dio cuenta porque cuando yo lo sobrepasé él iba exactamente a las 70 millas por hora que esa autopista requiere.

El oficial me advirtió que no sobrepase a policías que van al límite, porque es una falta de respeto y que legalmente puedo pasarle, solo cuando este va en el carril de la izquierda por debajo del límite establecido.

Gracias por haber visto y leído mi crónica de hoy. Hasta la próxima.