El Departamento de Recursos Naturales de Indiana anunció el miércoles que las piscinas de los parques estatales no abrirán este verano, acortando las posibilidades recreativas.

Según indicó el departamento, las piscinas como tal no son el problema, las limitaciones de espacio en las partes cubiertas de las mismas son las que dificultarían el cumplimiento del distanciamiento social, reseñó RTV6 Indianapolis.

Las piscinas de parques estatales que permanecerán cerradas son: Mounds, Prophetstown, Turkey Run, McCormick’s Creek, Spring Mill, Brown County, Versailles, Clifty Falls, O’Bannon Woods, Shakamak y Harmonie, junto con la piscina en Cagles Mill Lake .

