El piloto de un helicóptero que se estrelló en una ladera del sur de California, matando a Kobe Bryant y a otros ocho, fue reprendido hace cinco años por volar sin permiso en el espacio aéreo mientras se había reducido la visibilidad, según un registro de aplicación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Ara Zobayan fue aconsejado por un investigador de la FAA después de que violó las reglas de la agencia al cruzar al espacio aéreo ocupado cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 11 de mayo de 2015, según el registro, que Los Angeles Times informó por primera vez.

El registro no indica si Zobayan llevaba pasajeros en ese momento.

Zobayan, de 50 años, murió el 26 de enero cuando su helicóptero se hundió a gran velocidad en una ladera en Calabasas, al noroeste de Los Ángeles. Zobayan había estado tratando de escalar por encima de una capa de nubes cuando la aeronave se inclinó hacia la izquierda y se hundió 366 metros (1,200 pies) a alta velocidad.

Se ha especulado que el piloto se desorientó en el clima brumoso. El accidente sigue bajo investigación.

El accidente también mató a Bryant y a su hija de 13 años, Gianna, junto con otros seis. Las víctimas serán honradas en un memorial público del 24 de febrero en el Staples Center en Los Ángeles.

En ese momento, Zaboyan era piloto jefe del servicio charter Island Express Helicopters Inc. Estaba volando para la misma compañía durante el incidente de 2015.

Pilot involved in Kobe Bryant helicopter crash had been written up for 2015 incident when he entered LAX airspace after being ordered not to during low visibility conditions, according to FAA report https://t.co/SEkAAs1Aby

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 22, 2020