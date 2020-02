Todo está listo para el homenaje a Kobe Bryant en el Staples Center

Sin embargo, se anuncia que los boletos se cobrarán y la gente se enoja

Ceremonia del ex astro de la NBA solo será en la casa de los Lakers

El homenaje a Kobe Bryant que se llevará a cabo este lunes 24 de febrero en el Staples Center será inolvidable para sus fans, pero no solo por el hecho en sí, sino porque los organizadores del evento han decidido cobrar por entrar a verlo y además anuncian que no se transmitirá por las pantallas exteriores del lugar, por lo que llaman a evitar acudir sin boleto, de acuerdo a información proporcionada por el programa de Despierta América.

Fue la mañana de este 19 de febrero que se anunció a través del matutino sobre la medida que aplicarán solamente a los elegidos, quienes se inscribieron para poder obtener una de las entradas. Cabe recordar que en ese lugar se han rendido homenajes a otras estrellas del mundo del espectáculo como a Michael Jackson, pero en aquella ocasión los boletos se entregaron de manera gratuita.

De acuerdo a Despierta América, basados en una entrevista a la Policía de Los Ángeles, en voz del alguacil Alex Villanueva, las autoridades de Los Lakers informaron que la ceremonia no será transmitida como una medida de seguridad para evitar aglomeraciones. “Si no tiene boleto no hay nada qué ver porque todo va a ser dentro del edificio, mejor manténganse en su vida diaria y no amplifiquen el problema aquí con el tráfico”, dijo el jefe de la corporación.

La información detallada sobre la medida que toma la administración de Los Lakers por cobrar en el homenaje a Kobe Bryant lo puedes ver en la cuenta de Instagram @diespiertamerica, en donde se puede ver la polémica generada y los comentarios de los seguidores del ex astro de la NBA.

Además se informó que hasta el momento se desconoce el número de boletos a cobrar que estarán disponibles ni la cantidad de asientos disponibles para el homenaje a Kobe Bryant, lo que es una realidad es que ha generado polémica y hasta enojo de parte de un sector de los seguidores de la ex estrella del basquetbol.

En ese mismo tema, se ha anunciado que las ganancias que se obtengan de las entradas para el homenaje a Kobe Bryant en el Staples Center, serán para Mamba & Mambacita Sports Foundation y que los boletos tendrán un costo de entre los 24 dólares con dos centavos y de 224 dólares, debido a que el astro jugó con el número 24 por diez años y su hija Gianna utilizó el número dos.

Así también se comunicó que aparte de los boletos que se cobrarán, las demás entradas están apartadas para familiares de Kobe Bryant, amigos y miembros de la NBA, por lo que el homenaje estará repleto de personalidades del mundo del deporte y muy posiblemente del espectáculo.

En el programa de Despierta América se dijo que la polémica y enojo de los seguidores es evidente y como comparación mencionaron el caso del homenaje a Michael Jackson en 2009 cuando un millón de personas se postularon para 17 mil 500 boletos que se entregaron de manera gratuita para ver la ceremonia.

En la transmisión, se entrevistó a una persona para que diera su punto de vista sobre el cobro de los boletos para el homenaje en el Staples Center y una mujer opinó: “Los boletos no es bueno que los estén vendiendo, porque yo pienso que no lo necesitan, yo pienso que al señor (Kobe Bryant) no le pareciera que estén vendiendo los boletos”.