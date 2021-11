La ejecución de David Cox se convirtió en la primera que se lleva a cabo en el estado de Mississippi en más de 9 años. La última registrada en el estado sureño data del año 2012. Esto se debe a las dificultades que han tenido los estados para encontrar drogas letales inyectables, luego de que las farmacéuticas quisieran evitar que sus productos se usara para este fin, apuntó The Associated Press.

En 2012, Cox se declaró culpable por el cargo de asesinato capital luego de que en 2010 matara a su ex esposa, Kim Kirk Cox; pero ese no era el único cargo en su contra porque también se le acusó por asalto sexual luego de que agrediera a su hijastra cuando era niña frente a su esposa moribunda.

Lindsey Kirk, de 23 años, estuvo presente en la prisión de Mississippi para presenciar la ejecución de su padrastro, el hombre que la agredió sexualmente y que asesinó a su madre cuando ella era una niña de 12 años. “Cuando me enteré de que quería seguir adelante y terminar de una vez, no me sentí muy feliz por eso. Como que solo quería que se sentara allí. Supongo que ahora estoy bien”, dijo a AP.

Aterradora historia

La madre tomó cartas en el asunto y Cox fue arrestado. En aquel entonces enfrentó cargos por violación de menores, agresión sexual, abuso infantil y posesión de metanfetamina, pero en abril de 2010 el hombre quedó en libertad y aunque Kim Cox obtuvo una orden de restricción, eso no lo detuvo. Durante un día cualquiera, David vio a Kim en la calle, levantó la mano y la apuntó con una ‘pistola imaginaria’. No cruzaron palabra, pero cumplió su amenaza.

Irrumpió el 14 de mayo de 2010 en la casa donde su ex esposa se quedaba. "Un disparo entró por la puerta mosquitera, entró corriendo y me dijo que no me moviera", cuenta Lindsey. Cox le disparó a la madre en el brazo y en abdomen. "Mamá estaba tendida en el suelo. Estaba sangrando", continúa diciendo. Luego la buscó y la llevó a la habitación donde estaba su madre moribunda y la agredió sexualmente tres veces frente a ella. Mientras tanto la policía rodeaba la casa.