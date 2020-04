Peso mexicano 22 abril recibe el tercer ‘golpe’ de la semana

Este miércoles, el peso mexicano registra su tercera caída consecutiva durante la semana frente al dólar.

La jornada se desarrollo en un contexto donde el coronavirus sigue ejerciendo presión; pero al que también se sumaron las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Según el Banco de México (Banxico), este miércoles el dólar interbancario cerró en 24.55 unidades.

Lo que significa una pérdida de 0.92 por ciento con respecto al billete verde.

En lo que va de semana, el peso mexicano no ha podido levantar su desempeño y registra tres cierres consecutivos de pérdidas.

Mientras tanto, el Banco de México anunció el recorte de 50 puntos base en sus tasas de referencias.

Esta sería una forma de ayudar a la economía del país ante la crisis del coronavirus.

También anunciaron que darán apoyo económico a pequeñas y medianas empresas para que puedan sortear la situación.

En el contexto internacional, se elevaron las tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego de que el gobierno iraní informará que había lanzado su primer satélite militar.

Por su parte, la administración de Trump insiste en que Irán trabaja en el desarrollo de misiles.

Sobre esto, el presidente escribió en su cuenta de Twitter: “He dado instrucciones a la Marina de los Estados Unidos para que derribe y destruya todos y cada uno de los cañoneros iraníes si hostigan nuestros barcos en el mar.”,.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020