La hispana Annie Cedeño nunca perdió el optimismo durante su travesía migratoria en los Estados Unidos.

La Biblioteca Pública de Gwinnett de Georgia se convirtió en su segunda casa.

La joven contaba con la actitud para el cargo en la biblioteca asociada.

Hispana-Annie-Cedeño-Biblioteca-Pública-Gwinnett. La hispana Annie Cedeño, oriunda de la República Dominicana, soñó en grande y hoy cuenta su historia en los Estados Unidos, fungiendo como bibliotecaria asociada en la Biblioteca Pública de Gwinnett de Georgia, un gran reto que le tocó desempeñar siendo muy joven y derribando las berreras del idioma y enfrentando una nueva cultura.

Su pasión por la lectura, ayudar a las comunidades y ofrecer sus conocimientos, fueron las cualidades que se conjugaron a favor de la hispana Annie Cedeño, para formar parte del “pool” de trabajadores de la emblemática Biblioteca Pública de Gwinnett de Georgia.

La Biblioteca Pública de Gwinnett es un espacio para el crecimiento personal, inspirador y multiplicador de nuevas habilidades.

Foto/Captura MH

Sin duda alguna, esto fue lo que más le encantó a la hispana Annie Cedeño, cuando por primera vez pisó los pasillos de la Biblioteca Pública de Gwinnett, donde encontraría su verdadero camino al éxito fuera de su amada y nunca olvidada República Dominicana.

El recinto del saber se convirtió en su segunda casa

Recuerda como agua pura de manantial ese primer acercamiento en el recinto bibliotecario, la cual estuvo cargado de emociones y buenas oportunidades en su vida.

“Iba a la Biblioteca Pública de Gwinnett buscando información acerca de libros, cómo buscar empleos, cómo hacer un resumen curricular, utilizar los recursos de la computadora, aunque tenía ese tipo de acceso en la casa, no quería estar allí, pues deseaba salir para conectarme con el público”, confesó la hispana Annie Cedeño.

Las visitas a la Biblioteca Pública de Gwinnett eran más constante, pues la hispana Annie Cedeño sentía una verdadera afinación, era su lugar favorito donde podía olvidar aquellos recuerdos de dolor y tristeza cuando abandonó el país caribeño.

Comenta que la Biblioteca Pública de Gwinnett se convirtió así en su segundo hogar, “yo venía por la mañana y me pasaba aquí todo el día”.

Contaba con la actitud para el cargo en la biblioteca

En una de las tantas visitas al recinto del saber, la hispana Annie Cedeño le llegó la oportunidad que siempre estaba esperando y por la cual soñó, es decir nunca perdió la esperanza y el optimismo.

“Descubrí que había una vacante en la biblioteca y cuando estoy leyendo acerca los requisitos que se necesitaban para postular, me di cuenta de que yo cumplía con todas sus exigencias. Dije esa soy yo”, expresó la joven hispana.

Foto/Captura MH

Ese tipo de actividad le encantaba, era lo que quería ser y en los actuales momentos es bibliotecaria asociado del condado.

Siempre me ayudaron a sentirme confiada y vieron el potencial que yo tenía. Aquí estamos nosotros para ayudarles, para responder sus preguntas, para hablarles de los programas, para ayudarlos a desarrollar sus conocimientos con los recursos que ofrecemos a la comunidad de manera gratuita”, dijo la hispana Annie Cedeño.

Lo que si dejó claro que su deseo superación en los Estados Unidos la trajeron hasta el mundo de los libros y de aprendizaje.

