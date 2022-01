Las relaciones pueden ser difíciles. Nunca es fácil lidiar con personas difíciles, alguien que quizá tenga una opinión diferente, diferentes valores, malos hábitos, o una actitud realmente mala. Si ese choque de personalidades sucede en la vida real, tienes pocas opciones para reaccionar a ella. Puedes aporrear la puerta, usar un lenguaje inapropiado, y girar los ojos con tu mejor amiga o esposo todo lo que quieras (aunque quizá no sea la mejor reacción). Pero si tienes que lidiar con un individuo difícil en el trabajo, entonces es una historia totalmente diferente. La manera en cómo manejas a un colega tóxico podría terminar haciendo que TÚ luzcas mal y no tu compañero difícil de trabajo sabelotodo, dolor de cabeza y flojo. Y te guste o no, las probabilidades son que te enfrentarás a uno de estos terribles colegas en más de una ocasión en tu carrera. Todas hemos estado ahí… el chico nuevo que cree que sabe todas las respuestas aunque solo se graduó de la universidad hace 3 semanas… la aduladora o adulador… el gerente conspirador que hará lo que sea para llegar hasta la cima… y la lista sigue. Como Fast Magazine informa, de acuerdo con el psicólogo Paul White, co-autor de, Rising Above a Toxic Workplace: Taking Care of Yourself in an Unhealthy Environment: “Los individuos tóxicos no solo pueden producir un ambiente de trabajo pesimista, sino que también pueden impactar tu productividad y toma de decisiones negativamente”. La manera en que reacciones hará una gran diferencia en el camino de tu carrera profesional y el de ellos, así que escoge tus acciones sabiamente. Aquí hay 9 maneras de lidiar con un compañero de trabajo difícil, para que puedas estar preparada.

1. Mantente enfocada en tus metas Si estás en tu rol por las razones correctas, entonces tienes metas para ti misma en tu trabajo. Eres (siendo optimistas) apasionada en lo que haces, así que enfócate en esa pasión y despiértate cada día pensando en qué quieres lograr. No gastes energía o tiempo pensando sobre lo que dijo tu compañero flojo de cubículo durante su encuentro en la mañana; en vez toma nota, guárdalo y regresa a tus proyectos. Pon todo tu esfuerzo en tu trabajo y no dejes que un compañero negativo difícil de trabajo impacte la calidad de tu trabajo o habilidad para lograr grandes cosas todos los días. 2. No dejes que la negatividad de tu compañero te afecte Cuando se trata de lidiar con gente difícil, repite después de nosotras: sus problemas no son tus problemas. Su negatividad no es por ti. No te lo tomes personal. Entonces tu colega tiene una mala actitud—probablemente no están tratando de molestarte, quizá solo sea una persona negativa con un perspectiva mala de la vida. De acuerdo con Suzy Welch en O, The Oprah Magazine: “Prácticamente cada destructor de equipos es una persona infeliz. Nadie trata de dañar a compañeros de trabajo, un equipo o a una organización entera sin estar un poco dañado emocionalmente”. De nuevo, no eres tú, son ellos. No dejes que su negatividad te afecte.

3. Trabajo duro Cuando los compañeros molestos holgazanean, tú debes de trabajar más duro. Siempre. No pienses en eso como cubrir a tu compañero de trabajo flojo que no está haciendo su parte. Piensa en ello como una oportunidad de brillar y mostrar que clase de trabajadora eres y los resultados de calidad que quieres lograr. Al final, aquellos que trabajan duro terminarán en la cima, y los Debbie Downers que solo se quejan y enojan y no están dispuestos a hacer su parte terminarán quedándose atrás. 4. Habla cuando sea necesario de este compañero Les decimos a nuestros hijos que hablen si están sufriendo de bullying, y las mismas reglas aplican a nosotras en el lugar de trabajo. Si un compañero de trabajo está siendo inapropiado o haciéndote sentir atacada o incómoda, entonces necesitas decir algo. Dile a tu departamento de recursos humanos, dile a tu jefe, o habla directamente con el bully. Si no hablas ahora, a futuro podría hacer que la relación que ya es difícil sea aún más difícil.

5. Mantente fiel a ti misma Sin importar qué pase o cómo se comporte tu compañero de trabajo, nunca olvides tus valores y tu papel y mantente fiel a quien tú eres. Tu jefe lo notará, y más importante, estarás orgullosa de cómo reaccionas, incluso al enfrentar un comportamiento controversial y colegas (incluso al borde de lo disfuncional) difíciles. 6. No dejes que te desanimen Puede ser fácil ser arrastrada a una conversación negativa; una sesión de chismes casual sobre tu jefe o un cliente que parece inocente. Pero si participas en esa conversación juvenil y mezquina solo estás apoyando y perpetuando el comportamiento inadecuado de tu compañero de trabajo. Retírate educadamente de cualquier situación que sepas que es mala para el negocio, y deja que choquen y se quemen solos.

7. Algunas veces lo mejor es ignorarlos Así como cuando un niño está haciendo un berrinche, algunas veces es mejor ignorar a los compañeros de trabajo cuando actúan fuera de lugar, hacen comentarios groseros, dañan la cultura de la oficina, o insultan tu trabajo. 8. Establece límites en el trabajo por adelantado Claro, algunos comportamientos deben ser por sentido común para adultos en el mundo laboral. Pero no todos tienen los recursos para entender qué es inapropiado y qué es completamente perjudicial en sus carreras. Establece límites por adelantado con los compañeros de trabajo odiosos para que tu equipo completo sepa qué será (y que no será) aceptado en tu oficina.

9. Recuerda: Obtendrán lo que merecen Recuerda, estos empleados que hacen más daño que cosas buenas para tu equipo eventualmente mostrarán sus verdaderos colores y obtendrán exactamente lo que merecen. Ten fe que tu trabajo duro y actitud positiva brillará, y su negatividad será notada fácilmente, e incluso será más fácil de eliminar.