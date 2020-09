Llamó a la policía porque había un “pene” en su comida.

Una mujer de Akron, Ohio, compró colas de pavo y encontró algo muy diferente en su plato.

El final de la historia es ¡¡sorprendente!!

Esta mujer de Akron, Ohio, llamada Lamia Singfield tuvo una sorpresa bien desagradable cuando revisó las colas de pavo ahumado que se disponía a disfrutar.

Cuando vertio el contenido del paquete en su cacerola par cocinarlo con frijoles para la cena, no podía creer lo que había allí dentro. ¡Un pene “humano”!

La mujer no se desmayó porque Dios no quiso. Pero, inmediatamente, quiso hacer su denuncia en las redes sociales y donde hiciera falta.

“Estoy llamando Save A Lot, esto no está bien”, dijo Lamia Singfield en Facebook Live. “Sé lo que es esto”, añadió mientras señalaba con evidente asco el miembro masculino en su bandeja.

“Tiene los pliegues”, seguía describiendo la mujer en Facebook. “Tras una mayor investigación, ¡hay un agujero en la punta!”. Con eso, quedó convencida, y convenció a los que miraban su video de que en su bandeja había una horrenda sorpresa.

Y entonces, la apresurada mujer hizo lo que tenía que haber hecho desde el principio ANTES de salir en un live.

Revisó la etiqueta de lo que había comprado y resultó que NO eran colitas de pavo ahumadas, eran colitas de cerdo, aunque, en eso hay que darle la razón, en su ticket de compra decía “colitas de pavo”.

Parecía que todo se trataba de un error de etiquetado.

De todas formas, aquello que estaba en su plato no dejaba de levantar sospechas. No le parecían tampoco colas de cerdo o no quería dar el brazo a torcer, así que, llamó a la policía. “Llamé a la policía porque lo examiné y es lo que es”, dijo Singfield en un segundo video de Facebook Live.