Supuesto atacante del tiroteo de El Paso fue acusado de asesinato

Patrick Crusius podría enfrentar la pena de muerte

El hombre confesó que quería matar “mexicanos”

El supuesto atacante del tiroteo de El Paso (Texas), Patrick Crusius, de 21 años, sospechoso de la muerte de 22 personas en agosto, fue imputado hoy con un cargo de asesinato, que le puede suponer la pena de muerte.

Un jurado investigador del condado de El Paso imputó a Crusius por su presunta vinculación con el tiroteo del tres de agosto, ocurrido en un Walmart del centro comercial Cielo Vista de esa zona fronteriza con México, informó la oficina del fiscal del distrito en un comunicado.

El fiscal Jaime Esparza señaló en la nota que “buscará la pena de muerte” para Crusius.

Los abogados defensores de Crusius no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves, según The Associated Press.

El abogado Mark Stevens dijo anteriormente que usará “todas las herramientas legales disponibles” para evitar que su cliente sea ejecutado.

El gobernador de Texas Greg Abbott reaccionó a la acusación de asesinato simplemente tuiteando: “Bien”.

Good. Grand Jury Indicts Man on Capital Murder for El Paso Attack. https://t.co/GxZy0Pgssw — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 12, 2019

La oficina del secretario del distrito del condado de El Paso dijo que la acusación de Crusius no estaría disponible públicamente hasta la próxima semana, porque lleva unos días procesar y asignar el caso a un tribunal.

De acuerdo a documentos de la investigación, el acusado confesó a la Polic��a cuando fue detenido que su objetivo era matar “mexicanos” y reconoció que él fue quien abrió fuego contra una multitud en el centro comercial Walmart de El Paso, al que suelen acudir a comprar muchos ciudadanos mexicanos.

Crusius condujo casi diez horas -desde Allen hasta El Paso- para cometer la matanza en ese supermercado y supuestamente publicó un manifiesto en Internet, en el que afirmó que el ataque era una “respuesta a la invasión hispana de Texas”.