El paquete de ayuda de 1.9 billones de dólares que recientemente fue presentado por el presidente Biden contempla muchas de las peticiones de los demócratas, más un deseado cheque de 1,400 dólares, según The Hill.

De acuerdo con un reporte del diario The Hill , Nancy Pelosi dijo que el gran paquete de ayuda que otorgaría cheques de 1,400 dólares a los estadounidenses podría llegar a la Cámara Baja durante la semana del próximo primero de febrero.

Un plan que no es ‘barato’

Biden advirtió: “Sé que lo que acabo de describir no es barato, pero simplemente no podemos permitirnos no hacer lo que propongo”.

Sin embargo, destacó que: “Si invertimos ahora de manera audaz, inteligente y con un enfoque inquebrantable en los trabajadores y las familias estadounidenses, fortaleceremos nuestra economía, reduciremos la desigualdad y pondremos las finanzas a largo plazo de nuestra nación en el curso más sostenible”. Para ver el video de clic aquí.

Biden anuncia su plan de respuesta a la COVID-19

El plan publicado por el equipo de Biden, de 23 páginas, amplía las iniciativas adelantadas hasta ahora y detalla las medidas diseñadas para controlar la pandemia y ayudar a la recuperación del país, el más golpeado del mundo por la COVID-19, señala Efe.

