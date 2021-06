Después de que se diera a conocer que se realizará una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, surgen más reacciones

Pedro Rivera Jr despotrica contra la dinastía Rivera y dice que “le cae gorda”

“Él es un claro ejemplo de que no se juega con Dios, la dinastía Rivera han sido muy payasos con las cosas de Dios”, se puede leer en un comentario

Integrantes de la Familia Rivera siguen en el ojo del huracán, pero ahora no es por Chiquis ni por Rosie. Después de que se diera a conocer que se realizará una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, Pedro Rivera Jr despotrica contra la dinastía Rivera y dice que “le cae gorda”.

Fue la reconocida periodista Nelssie Carrillo quien compartió, a través de sus redes sociales, la entrevista que le hizo al Pastor, quien en todo momento se mostró amable y dispuesto a hablar de cualquier tema, por lo que muchos internautas quedaron encantados.

Pedro Rivera Jr no se ha vacunado contra el coronavirus

En primer lugar, Pedro Rivera Jr compartió que el culto de la iglesia estuvo precioso y que fue muy alentador, y a pesar de la pandemia por el coronavirus, la gente ha respondido muy bien y han llegado al servicio debido a que están perdiendo el temor, ya que mucha gente se ha vacunado ya.

“Yo no me he vacunado y qué bueno que no me he vacunado porque el otro día miré, y le sucedió a una de mis sobrinas, mis hijos le pusieron un imán en su brazo, yo no sé qué tiene que ver eso, pero qué bueno que yo no he tomado esa decisión de vacunarme” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).