“Entonces, los que pagan la auditoría son los que la piden, y espero en Dios que lo que les enseñé a mis hijos sea por siempre, que hayan obedecido. Yo le decía a Rosie que todo el tiempo no tomara nada, sino que me lo pidiera y se le iba a dar y así ha sido, ha sido un tiempo muy dificil para Rosie”.

“En el dinero se pierden familias”

Con un tono muy diferente al que tiene acostumbrados a sus seguidores que están al pendiente de sus videos, la mamá de Jenni Rivera fue tajante y comentó que “en el dinero se pierden familias y se pierde todo”: “El dinero es más importante que la familia, muchas veces”, comentó con un dejo de tristeza.

“Desgraciadamente así es, lo sé por experiencia. Yo he prestado dinero y he perdido a las personas a las cuáles yo les he prestado. Entonces, no se preocupen que la auditoría se va a hacer y vamos a ver quién sale triunfante y vamos a ver quién es el que sale”.