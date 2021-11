El mundo es un lugar tenebroso. Es fácil enfocarse en las cosas que van mal y preocuparse por las personas que causan peligro y daño. Pero en honor al Día de la Paz Mundial el 17 de noviembre, pensamos que sería edificante enfocarnos en los pacifistas famosos que han inspirado un cambio positivo. Es gracias a ellos que podemos disfrutar de la felicidad y alegría que disfrutamos. ¿Por qué estos pacifistas históricos hicieron lo que hicieron para proteger las vidas e independencia de otros? Después de todo, muchos de ellos pagaron por sus acciones con el sacrificio último: su vida. Pero lo hicieron de todas formas. Como Sophie Scholl, un miembro del movimiento antinazi dijo alguna vez: “Alguien, después de todo, tenía que empezar. Lo que escribimos y dijimos también es creído por muchos otros. Sólo que no se atreven a expresarse como nosotros lo hicimos.” Requiere valor y pasión intentar inspirar el cambio, y estos 20 pacifistas lo hicieron pacíficamente y con honor. Hoy, celebramos todo lo que hicieron por nosotros y cómo continúan impactando nuestras vidas. 1. Dalai Lama Quizá el pacifista más famoso, el 14° Dalai Lama es el monje líder de la escuela Guelug del Budismo Tibetano, y su misión en la vida es proteger los derechos básicos y la libertad de los tibetanos alrededor del mundo. Cree en la protesta no violenta y en la importancia de la compasión como fuente de una vida feliz. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1989 y es conocido como un líder espiritual inspirador que viaja por el mundo para compartir sus enseñanzas de budismo.

2. Albert Einstein Albert Einstein puede ser famoso por su trabajo revolucionario en la física moderna, pero también era un militante de la paz autoproclamado. Decía que estaba dispuesto a luchar por la paz si era lo que se necesitaba para terminar con la guerra. 3. Vera Brittain Vera Brittain escribió Testament of Youth, una de las biografías de guerra más famosas y una película que saldrá en los cines de los Estados Unidos en el 2015, después de la pérdida de su prometido, su hermano, y dos amigos cercanos durante la Primera Guerra Mundial. El libro compartió sus experiencias traumáticas durante la guerra y comunicó su enojo con la guerra e inmortalizó a sus seres queridos perdidos.

4. Sophie Scholl era una mujer de paz Sophie y su hermano eran miembros del movimiento de la Rosa Blanca en la Alemania Nazi, que era un grupo anti-hitleriano no violento. Alentaban a otros a resistirse pacíficamente a los nazis por medio de folletos y propaganda antiguerra. Fueron ejecutados por sus esfuerzos, pero Sophie mantuvo en pie sus convicciones hasta su muerte, diciendo que alguien tenía que levantar la voz. 5. Mahatma Gandhi es un ejemplo de amor También entre los pacifistas más famosos, Gandhi fue un líder político prominente y un activista en la India que creía en la resistencia pacífica e implementó tácticas no violentas. Su meta en la vida era lograr la independencia hindú, la cual consiguió poco después de su asesinato por enseñar desobediencia pacífica, auto-disciplina y no cooperación.

6. George Bernard Shaw Shaw era un dramaturgo irlandés que expresaba sus creencias socialistas a través de sus obras. También expresaba sus opiniones en transmisiones de radio en las que discutía la importancia de amar a tus amigos y a tus enemigos. 7. John Lennon fue un grande de la paz Además de su obvia fama Beatle, Lennon era también un pacifista famoso fuerte que hablaba en contra de la Guerra de Vietnam. Expresaba sus opiniones a través de sus canciones, tales como All You Need Is Love e Imagine que promueven la paz y el amor.

8. Anna Politkovskaya estuvo con todo del lado de la paz Politkovskaya era una periodista y activista de derechos humanos que hablaba en contra de la Guerra de Chechenia y en contra de Vladimir Putin. También hacía consciencia sobre el abuso y la violencia en Rusia. Fue asesinada en su hogar en el 2006. 9. Leo Tolstoy fue partidario de la paz Probablemente has visto los famosos libros Anna Karenina y War and Peace. Quizá incluso los has leído. Pero Leo Tolstoy hizo más que publicar grandes novelas. También era un filósofo moral que hablaba en contra de la guerra y a favor de la paz después de luchar en la Guerra de Crimea a mediados de los 80’s.

10. Julia Ward Howe uso su pluma para propagar la paz Julia Ward Howe era una activista de los derechos de las mujeres que escribió el poema The Battle Hymn of the Republic (El Himno de Batalla de la República), que fue usado en el movimiento anti-esclavitud durante y después de la Guerra Civil. 11. Dr. Martin Luther King Jr. Uno de los pacifistas más famosos de nuestros tiempos, el Dr. King era un ministro bautista y un miembro clave del movimiento por los derechos civiles. Predicaba sus creencias por medio de protestas pacíficas y peleaba por los derechos igualitarios para afroamericanos y víctimas de injusticias.

12. Nelson Mandela es una traducción de paz Mandela dedicó su vida a luchar por la igualdad, justicia, paz y libertad para todos. A pesar de ser encarcelado y castigado injustamente durante su vida, siguió dedicándose a lograr la democracia y la igualdad. Nunca dudó en su misión y nunca luchó contra el racismo con racismo. Sus esfuerzos anti-apartheid en Sudáfrica cambiaron al mundo y su trabajo servirá siempre como inspiración para los demás. 13. Madre Teresa La Madre Teresa era una hermana católico romana que pasó gran parte de su vida en Calcuta. Era la fundadora era la Orden de Misionarios de Caridad, que se dedican a ayudar a los pobres. La Madre Teresa sentía un llamado a ayudar a los pobres y enfermos, y dedicó su vida a ayudar a los necesitados. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo humanitario.

14. Linus Pauling Linus era un físico químico teorético y la única persona que ganó dos Premios Nobel no compartidos. El primero fue por Ciencia y su estudio del enlace químico y el segundo fue por la Paz y sus esfuerzos por eliminar las pruebas de armas nucleares. 15. Helen Keller Muchos aprendimos sobre Hellen Keller mientras crecíamos y por una buena razón. Keller era una educadora sorda, ciega y muda, pero perseveró y se graduó de la universidad a pesar de sus muchos obstáculos. Ayudó a fundar el ACLU como parte de su meta de ayudar a mejorar las vidas de los demás.

16. Anna Frank Anna Frank era una chica joven que escribió un diario documentando los dos años que pasó escondiéndose durante el holocausto. Murió en un campo de concentración nazi a la edad de 15, pero su padre publicó Diary of a Young Girl (Diario de una jovencita), que es uno de los relatos de primera mano más famosos sobre la experiencia judía durante el holocausto. 17. Joan Baez cantó para la paz Joan Baez es un cantautor que con frecuencia escribía canciones de protesta y activismo, y cantó Overcome en la Marcha de Washington.

18. Bob Dylan Por generaciones las personas han estado cantando Blowin’ in the Wind y Like a Rolling Stone, entre otras canciones famosas de Bob Dylan que eran su manera de expresar sus creencias pacifistas como solo un cantautor de folk-rock puede hacerlo. Sus canciones hablaban sobre los problemas sociales como la guerra y los derechos civiles y aún se escuchan y se aman hoy en día. 19. Bob Marley Probablemente has escuchado a Bob Marley mientras te relajabas en la piscina con tus amigos, pero si escuchas las letras de sus canciones, notarás que sus canciones expresaban fuertes opiniones sobre la paz, igualdad, libertad y unidad. Por su trabajo, Marley recibió la Orden de Mérito del gobierno jamaiquino y la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas.