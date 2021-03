Muere el abuelo de la actriz Paulina Goto a unos meses del fallecimiento de su padre

La cantante le dio el último adiós a su “abuelito Pilo”, con un emotivo mensaje

“Abuelito Pilo este 3 de marzo nos haces falta acá en la tierra”

La actriz y cantante Paulina Goto se encuentra de luto por la sensible muerte de su abuelo Pilo, dándole el último adiós en redes sociales, esto ocurre a sólo cinco meses del fallecimiento de su padre Eduardo Gómez Gerling, quien falleció a los 57 años.

Fue a través de la cuenta de Twitter del programa El Gordo y la Flaca, donde dieron a conocer la noticia sobre la sensible pérdida de la artista, en un video donde se observan los mensajes de despedida que puso en las redes sociales.

Anteriormente Paulina había participado en una versión de un clásico del músico Frank Sinatra titulada ‘Fly me to the moon’, junto a su abuelo y a su padre, que es el video que compartió en su red social.

El sensible fallecimiento de su abuelo Pilo, se dio a tan sólo 5 meses de la muerte de su padre Eduardo Gómez Gerling, de 57 años de edad por un infarto al corazón.

MENSAJE DE DESPEDIDA

Fue en la cuenta de Instagram de Paulina Goto, donde compartió una serie de imágenes y un video en donde recuerda los buenos momentos que pasó a lado de su abuelito, acompañado de un emotivo mensaje.

“Abuelito Pilo este 3 de marzo nos haces falta acá en la tierra pero celebramos y agradecemos tu vida y todo el amor que nos dejas”, escribió la artista. También agregó: “gracias por tantas canciones, por tus abrazos y todo tu cariño, por enseñarme a disfrutar la vida, a no rendirme y perseguir mis sueños, gracias por unir siempre a la familia y por enseñarnos que el amor es lo más importante”.

“Gracias por regalarme el apodo más lindo del mundo siempre seré tu Palomita… Mañana estrenó una canción muy linda que estoy segura la bailarán y cantarán conmigo en el cielo mi papá, la abuela, tú y todos mis angelitos”, así finalizó.