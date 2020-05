La actriz mexicana nuevamente se ve envuelta en la polémica

Paty Navidad aplaude acción de Donald Trump, presidente de EE.UU.

El mandatario anunció el fin de la relación con la Organización Mundial de la Salud

Despúes de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara el fin de la relación con la Organización Mundial de la Sald, la actriz mexicana Paty Navidad aplaudió su acción y muchos mexicanos también se le unieron.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la actriz mexicana nuevamente se vio envuelta en la polémica al escribir lo siguiente: “Bravo Donald Trump @realDonaldTrump anuncia que EE.UU. pone fin a su relación con la OMS. Cada país produzca su vacuna, medicamento o remedios!!!”, además de compartir un enlace con la nota donde se da a conocer este hecho.

Bravo 👏🏻 Donald Trump @realDonaldTrump anuncia que EE.UU. pone fin a su relación con la OMS https://t.co/W9myoARQ4K Cada país produzca su vacuna, medicamento o remedios!! 🇺🇸❤️🇲🇽 — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 ❤️ (@ANPNL05) May 29, 2020

Con más de 570 likes y 150 retweets, seguidores de Paty Navidad no dejaron escapar la oportunidad de externar sus puntos de vista, aunque antes, la actriz mexicana escribió: “EEUU decidió terminar su relación con la OMS. ‘No han realizado las reformas solicitadas y muy necesarias’, anunció el presidente Donald Trump. ‘Redirigiremos esos fondos a otras necesidades de salud pública mundial urgentes y globales’. No más OMS. Nuestra salud no es negociable”.

Los fans de Paty Navidad apoyaron la decisión del presidente de EE.UU., y por lo tanto, el tweet de la actriz mexicana: “Antes no me caía bien, pero ahora lo amo y voy a votar por él, si señor, gracias a Dios por ponerlo en ese puesto”, “Totalmente de acuerdo contigo, pero lo veo difícil, ya ves como sale Gatell a decir lo que le manda la OMS a repetir”, “Excelente decisión”, “Va a ganar las elecciones, con esto asegura su presidencia”.

Y después de este tweet de Paty Navidad, otros usuarios seguián dando su punto de vista: “Si estoy de acuerdo en que cada país se produzca su propia vacuna”, “Me largaré a vivir a Estados Unidos porque estos bandidos traidores de la Cuarta Transformación nos van a matar junto con la OMS”, “Este es un paso muy importante y crucial”.

Las respuestas a este mensaje parecían no tener fin: “Este hombre está actuando como un verdadero amante de la humanidad”, “Quiero un presidente así”, “OMS es fachada de farmacéuticas transnacionales”, “Así debe ser. Sinceramente, la OMS no aporta nada”, “Estas son muy buenas noticias”, “Perfecto, no más dinero para la OMS genocida y la China comunista genocida!!! Ahora ese dinero es para los estadounidenses”.

Pero no todos estuvieron de acuerdo con Paty Navidad y su tweet donde le aplaude a Donald Trump por su acción de terminar relaciones con la Organización Mundial de la Salud:

“Al ver este video, ¿no tienen la sensación de una puesta en escena así tipo Televisa? Como lo que hacía Loret. Trump es empresario antes que político, él ve inversión en lo que hace, productos pues, todos son lo mismo. Nosotros debemos seguir informándonos y organizándonos”.

Por último, un usuario se expresó de la siguiente manera: “Grande!!! @realDonaldTrump es el más grande e inteligente presidente de todo el mundo!!! López Obrador es un pen… que se asoció con la mafia del poder!!!”.