Admite que le tiró la onda

Nos bajamos y el manager de Luis Miguel me dice, ‘oye, Paty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar’. Yo ya lo había conocido años atrás en el Festival Acapulco y me tiró la onda, lo tengo que decir, toda la onda. Yo estaba de novia”, según Uno Tv.

“Subo a saludar a Luis Miguel en el avión, super caballeroso, super lindo. ‘¿Sigues de novia?”, me dice. Y yo (le dije), ‘no, terminé con mi novio hace apenas unas semanas’. Fue la primera vez que salimos a cenar y cuando Xavi se enteró fue y me rogó. Cuando yo regresé con Xavi, tuvimos muchos truenes durante nuestra historia, y en esos truenes, Micky me hablaba y me decía vámonos a cenar, vámonos al cine”, mencionó Paty.