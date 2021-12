Patrulla Fronteriza miembro MS13: ¿Qué sucedió?

Aunque, el incidente ocurrió hace un par de días la Patrulla Fronteriza hace poco hizo público el conocimiento. De acuerdo con las declaraciones de los agentes, Melvin Salgado-Delgado, se encontraba cerca de la carretera estatal 16 cuando la Patrulla Fronteriza sospechó del hombre y decidieron detenerlo.

“El incidente ocurrió el 13 de diciembre, cuando agentes detuvieron al indocumentado cerca de la carretera estatal 16 al sur de Farm to Market Road 3073.”, aseguraron los agentes de la Patrulla Fronteriza. En el comunicado, no se aclara si el sujeto viajaba en un automóvil particular o si se encontraba con algún grupo de indocumentados, como es común en esa zona del estado. Archivado como: Patrulla Fronteriza miembro MS13