Papá de niñas muertas en incendio de Snelville rompe el silencio tras tragedia

El padre hispano de las tres pequeñas que lamentablemente fallecieron en un trágico incendio en Georgia ‘rompió el silencio’

“Nada más me dijeron ’te amo mi amor’ como si presintieran algo”, declaró el ‘devastado’ padre

El papá de las niñas que lamentablemente fallecieron en el incendio de Snelville, en Georgia, rompe el silencio tras la tragedia que enlutó a la comunidad hispana.

Alexa Díaz, de seis años, Ashley Díaz, de cuatro, Daniela Díaz, de 18 meses y su mamá, Isabela Martínez, fallecieron la madrugada del sábado mientras dormían cuando un incendio destruyó su casa rodante, ubicada en el 4200 de Smokecreek Parkway SW en Snellville, en el condado de Gwinnett, según reportó oportunamente MundoHispánico.

A días de la tragedia, el ‘devastado’ padre hispano, Melvin Alexander Díaz, recuerda el último día que pudo ver a sus hijas con vida. “Cuando me dieron mi último beso, ellas nunca me llamaban papá, ellas me decían mi amor, nada más me dijeron ’te amo mi amor’ como si presintieran algo”, declaró para Univisión en una entrevista realizada por medio de El Nuevo Georgia.

“Yo estaba haciendo ahí una casita para ellas, ella siempre me decían ‘mi amor vamos a jugar a mi casa’, yo siempre les decía ’son sus casas mis amores’, señaló el padre de Alexa, Ashley y Daniela.

Padre hispano pide ayuda para cubrir los gastos tras la grave tragedia

Previamente, desde una campaña de GoFundMe, Melvin Alexander Díaz escribió: “Hola a todos, les estoy pidiendo a todos que me ayuden a recaudar fondos para el funeral de mis tres hijas y mi esposa”.

“Murieron anoche en un incendio a la una de la mañana mientras dormían. Es tan difícil para mí en este momento que los cuatro se fueron en un abrir y cerrar de ojos”, relató el dolido padre hispano.