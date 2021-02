Desde que la prensa dio a conocer el caso, muchas personas comenzaron a especular en las redes sociales sobre si se trató verdaderamente de un accidente o no.

La tragedia que enlutó no solo a los residentes de ese vecindario, ocurrió en horas de la madrugada del pasado sábado.

Por ello, me cuesta entender por qué mucha gente de nuestra comunidad está con la gran incertidumbre de dónde estaba el padre de las niñas que murieron, tras el incendio del pasado fin de semana en unas casas móviles de Georgia.

No me compete indagar al respecto, pues cada pareja tiene sus razones para esa clase de decisiones. Ni que fuesen los primeros hispanos que se separan en este mundo.

No me pregunten por las razones de esa separación porque no pregunté, pues francamente es irrelevante.

Dos cuentas de Go FundMe confunden a quienes quieren ayudar

Por otro lado, me he topado también con la sorpresa de que hay dos cuentas en Go FundMe recabando ayuda económica para darle una digna sepultura a las víctimas de este horrible incendio.

Una de ellas creada por familiares de Melvin y la otra por los parientes de María. Tengo que recalcar que ambas son reales y legales y que no he encontrado un solo indicio que me haga dudar de alguna de ellas.

La primera ya había colectado hasta este lunes más de 32 mil dólares y la segunda está por arriba de los 7 mil dólares.

Estoy seguro de que quienes las crearon pretenden cubrir los gastos de velación y el traslado a México de las criaturas como de su mamá, lo que podría costar varias decenas de miles de dólares.

Lo malo es que tanto uno como el otro organizador de esas colectas están desprestigiándose entre sí y eso lo único que hace, es generar desconfianza en la gente de buen corazón que quiere aportar para la causa.

Por otro lado, me han llegado algunos mensajes en privado de personas que conocieron a la pareja y alegan que él la maltrataba a ella.

Lamento decirles que ya indagué al respecto con las autoridades y no hay reportes policiales que respalden sus denuncias.

No descarto que exista la posibilidad de que eso haya sido el causante de la separación entre ellos, pero sin pruebas legales y sin la supuesta víctima que lo exponga, tampoco hay mucho qué decir al respecto.

Mi invitación ahora es que todos los allegados de cualquier manera a esta horrible desgracia dejen de lado sus diferencias y se unan para, al menos, despedir con honra a las cuatro víctimas.

Se vale que lloren y sufran juntos. Pero estar acusándose en estos momentos de tanto dolor, no es algo comprensible.

Archivado como: Crónica trágico incendio Snelville